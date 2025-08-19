Kümmersbruck das Überraschungsteam aller Kreisklassen

Vierter Spieltag in den Kreisklassen des Kreises Amberg/Weiden. Der ließ im Süden die SG Traßlberg/Mipo (1./12 - 6:0 in Paulsdorf) und im Westen den SV Neusorg (1./12 - 2:1 in Auerbach) ihren "Platz an der Sonne" verteidigen. Eine Wachablösung gab es dagegen in der ungemein engen Kreisklasse Ost, da hat der Kreisligaabsteiger DJK Weiden (1./9 - 3:0 gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Altenstadt/VOH) den Ligathron erklommen. Die Bezeichnungen "Überraschungsmannschaft" oder "Mannschaft der Stunde" verdient aktuell ohne Zweifel der TSV Kümmersbruck (3./12 - 3:1 gegen Ammerthal II). In den vergangenen drei Spielzeiten seit dem Aufstieg grundsätzlich in den Daseinskampf entwickelt, schlägt die Truppe von Neu-Coach Donald Jakob in dieser Spielzeit mit vier Auftaktsiegen in Folge eine doch unerwartet scharfe Klinge und schnuppert "Höhenluft".

"Die Germania ging zeitig in Führung, wobei der SVK-Keeper nicht so ganz glücklich aussah. Ende er ersten und dann in der kompletten zweiten Hälfte kam der SVK mit schnellen Angriffen ins Rollen, deshalb war der Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel schon vollauf okay. Nach der Pause drückten die Gäste aufs Gaspedal, legte ein 3:1 vor, doch antwortete die Germania quasi umgehend. Jetzt drückte Amberg vehement, Kauerhof verteidigte leidenschaftlich. In der Schlussphase machten die Gäste aus den nun vorhandenen Räumen ein deutliches 2:5. Zusammengefasst ein korrekter Auswärtserfolg, der wohl auch dem sehr guten konditionellen Zustand des Teams von Beck und Hüttner geschuldet ist", so Günter Becher vom Gast aus Kauerhof.

"Eine absolut, auch in dieser Höhe verdiente Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. In der ersten Hälfte waren wir eigentlich gut im Spiel, mit einem kleinen Chancenplus auf unserer Seite, ging die zweite Hälfte komplett an die Gäste. Jede Unachtsamkeit, jede Nachlässigkeit wurde sofort bestraft, wir hingegen konnten uns keine zwingenden Chancen mehr erspielen. Zum Ende hin wurde es dann eine klare Angelegenheit, in der wir nichts entgegenzusetzen hatten", so ein enttäuschter Germania-Coach Thomas Roth.

Zwei Gegentore in der Nachspielzeit schraubten das Ergebnis in die Höhe und machten die gerechte Heimniederlage für die Roth-Elf am Ende noch ein wenig schmerzhafter. Führten die Rot-Gelben noch bis unmittelbar vor dem Pausentee verdient mit 1:0, verloren sie nach Wiederbeginn den Faden und überliessen dem Gast die Spielführung, die dieser konsequent und effizient zum am Ende deutlichen 5:2-Sieg nutzte.

Sechs Tore - wenn auch erst in Hälfte 2 erzielt - ließen Spitzenreiter "Trapo" seine Spitzenposition beim Aufsteiger in Paulsdorf verteidigen. Schritt halten mit der Caliskan-Elf die DJK Ensdorf und der TSV Kümmersbruck - alle drei verfügen über die maximal zu erreichenden 12 Punkte. Seine Ambitionen, um die Aufstiegsplätze mitzukämpfen, unterstrich der SV Kauerhof, der beim letztjährigen Vizemeister Germania Amberg mit 5:2 die Oberhand behielt. Nachdem drei der vier aktuellen, noch sieglosen "Kellerkinder" am Wochenende pausierten - ihre Matches wurden verlegt - sparen wir uns den Blick auf den unteren Rand des Klassements.

Tore: 1:0 Maximilian Geitner (55.), 2:0 Justin Smarsly (65.) - Schiedsrichter: Reinhold Roth - Zuschauer: 50

Der TSV Kümmersbruck bleibt in der Spur, auch im vierten Saisonspiel fuhr die Truppe von Spielercoach Donald Jakob den vollen Ertrag ein und mischt damit weiterhin im Kreise der Ambitionierten mit. Dabei hatte die Heimelf mit der DJK vor allem in Abschnitt 1 noch ihre Probleme, auch wenn sie den frühen Rückstand fast postwendend egalisierte. Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV dann deutlich die Spielführung, erarbeitete sich eine Reihe bester Einschußchancen und stellte durch zwei Treffer von Tomas Kartak die Zeichen schließlich verdientermaßen auf Sieg. "Die DJK Ammerthal II war ein unangenehmer Gegner und hat uns in der ersten Halbzeit ordentlich gefordert. Nach dem Gegentor in der 4. Minute haben wir aber schnell die richtige Antwort gefunden und drei Minuten später ausgeglichen. Mit dem 1:1 zur Pause war alles offen. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel mehr kontrolliert, dreimal das Aluminium getroffen und noch zwei Tore nachgelegt. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Trotz einiger Ausfälle treten wir als Team sehr geschlossen auf. Vier Spiele, vier Siege und 12 Punkte, das freut uns riesig, aber wir bleiben bodenständig und schauen von Spiel zu Spiel", so ein zufriedener Donald Jakob, Spielercoach des TSV. Gästetrainer Johannes Badura hingegen war bedient: "Enttäuschend. Wir kommen wieder gut in die Partie und schaffen es zum wiederholten Male, früh in Führung zu gehen. Aufgrund von Unzulänglichkeiten müssen wir nach dem Führungstreffer fast postwendend den Ausgleich hinnehmen. Wegen der zweiten Halbzeit geht der Sieg für den Gastgeber dann sicherlich in Ordnung. Wenn wir es nicht schleunigst schaffen, unsere zahlreichen kapitalen Fehler abzustellen und unser Spiel weiterhin nicht über 90 Minuten durchbringen, werden wir uns in den nächsten Wochen schwertun, kontinuierlich Punkte einzufahren. Trotz alledem werden wir natürlich konzentriert weiterarbeiten." Tore: 0:1 Lukas Peter (4.), 1:1 Mario Micko (8.), 2:1 und 3:1 Tomas Kartak (68./90.+2) - Schiedsrichter: Ersan Drejekarac - Zuschauer: 100

Die Partie wurde auf morgen, Mittwoch, 20. August, 18.45 Uhr verlegt. Kreisklasse Ost Mit der Elf vom Weidener Flutkanal hat die Liga einen neuen Primus. Mit einem Abstand von zwei Punkten rangieren hinter der Friese-Truppe gleich fünf Mannschaften mit jeweils sieben Zählern auf dem Konto. Ohne Erfolgserlebnis bleiben weiterhin die SpVgg Windischeschenbach (14./1) und die SG TSV Püchersreuth/Floß (13./1). Der Knoten geplatzt ist hingegen beim SV Altenstadt/WN, die Häffner-Crew gewann das Auswärtsspiel beim "Lieblingsgegner" DJK Irchenrieth mit 3:1 und feierte damit den ersten Saisonsieg. Im Überblick die Ansetzungen des vierten Spieltags:

Tore: 1:0 Thomas Drephal (15./Strafstoß), 1:1 Peter Duetsch-Glokpon (67.), 1:2 Fabian Zaus (87./Strafstoß), 1:3 Dimitri Lalenko (88.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 100

Die Spielanteile hielten sich vor dem Pausentee in etwa die Waage, bei den wenigen Möglichkeiten hüben wie drüben hätte die Kugel ohne weiteres im Netz zappeln können. Nach Wiederbeginn agierte die Heimelf zielstrebiger und legte in Person des ehemaligen Altenstädters Giuseppe Roma nach einer Stunde ein 2:0 vor. Die Gäste schafften es danach nicht mehr, zurückzukommen, nach Paul Klingers 3:0 war die Messe für den neuen Spitzenreiter gelesen. Für die Elf von Markus Schreiner war das 0:3 die erst zweite Niederlage im Kalenderjahr 2025. "Aufgrund einer sehr starken zweiten Halbzeit sehe ich uns als verdienten Sieger. In den ersten 45 Minuten sind wir zwar gut ins Spiel gekommen mit einer Riesenmöglichkeit für Zahn in der 4. Minute, die der Altenstädter Schlussmann stark entschärft. Aber die Gäste nahmen das Heft dann immer mehr in die Hand und wir waren schlichtweg zu passiv, gerade im Aufbau. Nach dem Seitenwechsel steigerten wir uns. In dieser engen Liga zählt einfach jeder Sieg, diesen haben sich unsere Jungs über 90 Minuten hart und mit absolutem Willen erarbeitet", sagte DJK-Coach Rico Friese. "Erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen mit einem kleinen Torchancenplus für uns, da müssen wir eins oder zwei machen, dann läuft das Spiel in eine andere Richtung. Zweite Hälfe haben wir dann nicht mehr so intensiv und zielstrebig gearbeitet wie in den ersten 45 Minuten und haben auch durch Unaufmerksamkeiten die Gegentore bekommen. Auf Grund der zweiten Halbzeit geht der Sieg für die DJK in Ordnung. Jetzt heißt es Mund abwischen, nach vorne schauen und im Heimspiel wieder alles raushauen, um erfolgreich zu sein", so Markus Schreiner, Trainer der Gäste aus Altenstadt. Tore: 1:0 und 2:0 Giuseppe Roma (52./60.), 3:0 Paul Klinger (73.) - Schiedsrichter: Manuel Römer - Zuschauer: 60

Das knappe Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht ganz wieder. Gemessen an der Mehrzahl der guten Einschußchancen muss der Sieg der Kreisstädter am Ende deutlicher ausfallen. Vor allem in puncto Zweikampfstärke gegenüber der Vorwoche verbessert, ließ die Heimelf doch mehrere "Bretter" liegen, Gästeschlussmann Tim Trottmann stand immer wieder im Brennpunkt. Der Aufsteiger steckte nie auf, bei den wenigen guten Möglichkeiten konnte sich auch DJK-Goalie Paul Neupert das ein oder andere Mal auszeichnen. Am Ende ein verdienter und ungefährdeter Derbysieg der Mannen des Trainerduos Köllner/Demel. Tore: 1:0 Patrick Michl (20.), 1:1 Tobias Zenger (32./Strafstoß), 2:1 Thomas Fukerider (60.), 3:1 Benedikt Meier (67.), 3:2 Samuel Stangl (90./Eigentor) - Schiedsrichter: Klaus Helgert - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Volkan Kuzpinari (21.), 1:1 Matthias Regner (31.), 2:1 Moritz Hartwig (38.), 2:2 Benedikt Schiesl (61.) - Schiedsrichter: Waldemar Reil - Zuschauer: 80

Eine konzentrierte Abwehrleistung, Effizienz in der Chancenverwertung und das notwendige Quäntchen Glück waren die Bausteine "Ein bitteres Ergebnis, das wir hier hinnehmen müssen. Nach einer anfänglichen Abtastphase waren wir die spielbestimmende Mannschaft, leider jedoch nicht effizient genug bei der Chancenverwertung. Die SG nutzte einen Freistoß, um das 0:1 zu erzielen, und verteidigte dann clever. Unsere vielen Abschlüsse waren entweder zu ungenau - unter anderem bei Latten - und Pfostentreffern - oder wurden von den Gegnern, die mit Mann und Maus ihr Tor verteidigten, geblockt. Schade, dass sich meine Spieler trotz ihres großen Engagements nicht belohnen konnten. Dennoch möchte ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Sie hat eine selbstbewusste und mutige Partie abgeliefert, hat auch nach dem 0:2 alles versucht. Am Ende gewinnt dennoch die Mannschaft, die mehr Tore schießt", so der Moosbacher Trainer Alexander Pecher im Rückblick. "Wir hatten Sonntag das Glück des Tüchtigen, das wir in der Vorwoche gegen Luhe-Markt nicht hatten. Wir haben uns den Sieg über die kämpferische Linie geholt und da muss ich meinen Jungs ein großes Kompliment aussprechen, wie wir uns gegen personelle und verletzungsbedingte Widerstände mit kleinem Kader zum Sieg gearbeitet haben. Moosbach war zuletzt sehr heimstark und letztes Jahr nicht unser Lieblingsgegner. Der Start ist gelungen und jetzt wollen und müssen wir in den kommenden Wochen spielerisch zulegen", erklärte Gästetrainer Sebastian Schell. Tore: 0:1 Philipp Lindner (38.), 0:2 Andreas Schimmerer (72.), 1:2 Adam Vlcek (90.+3) - Schiedsrichter: Andre Längert - Zuschauer: 80 - Zeitstrafe für Christoph Schmidkonz (SG/87.)

Tore: 1:0 Oliver Wagner (6.), 2:0 Georg Schärtl (75.), 3:0 David Duschner (84.), 3:1 Florian Prantzke (90./Strafstoß), 4:1 David Duschner (90.+5/Strafstoß) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 70 - Zeitstrafen für Markus Seitz (70.) und Bastian Weidner (90.+3/beide Windischeschenbach).

Tore: 1:0 Finn Lenz (8.), 1:1 Tobias Guber (24.), 1:2 Markus Zitzmann (30.), 1:3 Tobias Guber (38.), 1:4 Daniel Rewitzer (88.) - Schiedsrichter: Jürgen Meißner - Zuschauer: 50 - Zeitstrafe für Maximilian Merther (SVE/45.+1). Kreisklasse West Mit dem knappen 2:1 in Auerbach bleibt der letztjährige Vizemeister SV Neusorg das "Maß aller Dinge", zwölf Punkte aus vier Partien, die Müller-Truppe blickt auf einen perfekten Saisonstart zurück. Die schärfsten Verfolger des Primus - drei Zähler zurück - kommen aus Hahnbach und - ein wenig überraschend - aus Ebnath. Beide Verfolger haben bislang drei Mal gewonnen und einmal kleinbei geben müssen. Schauen wir noch in den miefigen Tabellenkeller, da rangieren drei Mannschaften, die noch kein Erfolgserlebnis feiern durften. Im Punktesack von Schlußlicht und Aufsteiger TSV Königstein II herrscht noch totale "gähnende Leere", der SV Auerbach II hat bislang einen, der SC Schwarzenbach zwei Zähler einfahren dürfen. Bemerkenswert noch die "David Smolak-Festspiele" in Immenreuth: Da "zerlegte" der Torjäger der SG Seugast/Schlicht II den gastgebenden Sportverein beim 6:0 quasi im Alleingang, traf er doch gleich fünf Mal nacheinander ins Schwarze (0:2 bis 0:6). Im Überblick die Partien der Runde 4:

Hochverdient gelang dem SVR die Wiedergutmachung für die schmerzhafte Derbyniederlage am letzten Wochenende. Nahezu über die volle Distanz hatte die Heimelf das Zepter fest in der Hand, das 2:0 nach einer Stunde bedeutete quasi schon eine Vorentscheidung. Mit diesem ersten Saisondreier hat sich die Wegmann-Elf nun ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet. "Wir konnten gegen Pressath einen wichtigen Heimsieg einfahren und uns damit für die schlechte Leistung beim Derby in Ebnath bei unseren Fans entschuldigen. Der Sieg war völlig verdient, wir waren über 90 Minuten die bessere und effektivere Mannschaft. Meine Mannschaft hat von Anfang an das Zepter in die Hand genommen und sich einige Torchancen erspielt. Wir standen defensiv sehr kompakt und haben nur ganz wenig zugelassen. Wir wollen nun am kommenden Wochenende in Schwarzenbach nachlegen und mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen", so Rainer Wegmann, der Trainer des SV Riglasreuth. "Leider konnten wir den kleinen Lauf nicht weiter ausbauen und haben wieder einmal in Riglasreuth verloren. Mein Matchplan ging leider nicht auf, aber auch nach der Umstellung nach zwanzig Minuten fanden wir überhaupt nicht ins Spiel. Wir waren zu weit weg, hatten keinen Zugriff im Mittelfeld. Das 1:0 fiel nach einem Freistoß, wo unsere Zuteilung nicht gepasst hat Zu Beginn der 2. Halbzeit waren wir deutlich stärker und hatten so auch die ein oder andere Torchance, welche wir aber liegen gelassen haben. Das 2:0 brachte unseren Schwung wieder zum Erliegen. Das Eigentor von Patrick Pausch hat dann komplett den Stecker gezogen. Der Anschlusstreffer von Dominik Rau kam zu spät. Am kommenden Sonntag heißt es wieder zurück in die Spur zu finden und den Dreier zu Hause einzufahren", sagte Gästecoach Markus Berft. Tore: 1:0 und 2:0 Lukas Greger (10./60.), 3:0 Patrick Pausch (70./Eigentor), 3:1 Dominik Rau (75.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Fabian Waldmann (13.), 1:1 Matthias Mehlhase (21.) - Schiedsrichter: Robert Stich - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Tim Burger (18.), 0:2 Leon Traßl (59.), 1:2 Quissam Laabarta (90.+4) - Schiedsrichter: Adrian Kohn - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Florian Weiß (2.), 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 und 0:6 David Smolak (7./10./31./69./73.) - Schiedsrichter: Michael Wittman sen. - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Rene Brewitzer (48.), 0:2 Christian Gäck (51.) - Schiedsrichter: Rabah Ghennam - Zuschauer: 70

Zwei Teams, die man zum Kreis der Anwärter auf ganz vordere Plätze zählt, teilten sich nach 92 Minuten die Punkte. Dabei belohnte sich der FCD für seine starke erste Hälfte mit dem 1:0 durch Kapitän Simon Schmid, die Heimelf steigerte sich nach dem Seitenwechsel und markierte nach fast genau einer Stunde den Gleichstand. FuPa überlässt beiden Seiten, die Geschehnisse aus eigener Sicht noch einmal Revue passieren zu lassen: "Am Ende waren wir uns alle einig, es war ein gerechtes Remis. Beide Mannschaften hatten ihre dominanten Phasen - Diessfurt in der ersten Halbzeit, wir dann in der zweiten. Wir hätten schon nach drei Minuten in Führung gehen können, lassen die Chance aber liegen und verlieren kurz darauf durch eine Verletzung einen sehr wichtigen Spieler und damit auch ein Stück unseres Spiels. Trotzdem hat die Mannschaft nie aufgegeben, sich zurückgekämpft und am Ende durch einen schönen Spielzug über zwei Joker den verdienten Ausgleich erzielt", sagte SVSW-Coach Tobias Gradl. "Der FC Diessfurt bestimmte von Anpfiff an das Spiel gegen SVSW Kemnath. Daraus folgten mehrere Chancen, eine davon nutzte Simon Schmid zum 1:0, die Vorarbeit leistete Sadek Alkhalaf, der beste Spieler auf dem Platz. Dießfurt beherrschte den Gegner im ersten Abschnitt überzeugend, so besaß Kemnath hatte in den ersten 45 Minuten nur eine nennenswerte Aktion. Der Abschluss war allerdings aber zu schwach. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener. Kemnath wollte Druck machen, aber die Abwehr des FC Diessfurt stand sicher. Durch einen Stellungsfehler und eine zu kurze Kopfballabwehr kam Kemnath zum Ausgleich. Aufregung in der 89. Minute: Sadek Alkhalaf setzte sich am Flügel durch und wurde im Strafraum gefoult. Der Pfiff vom Schiedsrichter blieb allerdings aus, es war ein klarer Elfmeter. Sogar der Gegner bestätigte dies nach dem Spiel. Kemnath holte sich insgesamt gesehen einen glücklichen Punkt. Bei der schwülen Witterung muss man beiden Mannschaften für den Einsatz Respekt zollen", so die Sichtweise vom Spartenleiter der Gäste, Henry Schraml. Tore: 0:1 Simon Schmid (17.), 1:1 Soner Öksüz (61.) - Schiedsrichter: Markus Zahn - Zuschauer: 180