Kühnel: „Wir haben noch eine Rechnung offen“

Wenn am Montag der FC Teutonia Weiden den FC Hennef 05 empfängt, treffen zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander: Weiden möchte sich für das deutliche 0:4 aus dem Hinspiel revanchieren, Hennef kämpft nach wie vor mit aller Macht um den Klassenerhalt in der Mittelrheinliga.

„Wir haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, wo wir uns ein Stück weit den Schneid abkaufen lassen. Gegen Hennef besteht man nur mit 100 %, und die wollen wir am Montag abrufen“, so Weidens Kapitän Meik Kühnel im Vorfeld der Partie. Ein wichtiger Akteur wird der Heimmannschaft jedoch fehlen: Robin Ahns ist gelbgesperrt und muss zuschauen.

Beim FC Hennef 05 ist der Blick in die Tabelle klar: Durch den 2:1-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Wegberg-Beeck und das parallele Ergebnis von Bergisch Gladbach gegen Fortuna Köln II (3:2) hat das Team von Trainer Martin Gerards den Klassenerhalt weiterhin selbst in der Hand. Zwei Siege aus den verbleibenden zwei Partien würden reichen.