Kühn übernimmt selbst: Meckelfeld bricht spät Westercelles Mega-Serie

Die SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen gibt sich keine Blöße und verpasst dem TuS Hermannsburg eine deftige 0:8-Packung. Dabei hatten die Hausherren zunächst sogar noch Probleme, ihre Feldüberlegenheit im Schlussdrittel in klare Torabschlüsse umzumünzen. Moritz-Leon Wagner (42.) und Marvin Schulga (45.+1) lösten dann aber doch noch den Knoten für eine SPA-Galavorstellung: Micha Oertzen (58., 65.), Marvin Bork (67., 69., 83.) und Dzenan Derlek (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Bis in die Nachspielzeit schien der VfL Westercelle seinen zehnten Sieg in Serie einfahren und die Tabellenführung vor dem direkten Duell mit dem TSV Elstorf verteidigen zu können. Immerhin brachte Miguel Tüzün die Gäste in Führung, die anschließend mit viel Mühe ihren Vorsprung verwalteten (70.). Schließlich brachte sich Kristopher Kühn, der den im Urlaub verweilenden Michel Welke am Seitenrand vertrat, sich selbst für die Schlussminuten in die Begegnung (89.). Tatsächlich glückte dem Routinier der späte Ausgleich, dank dem die Bravehearts voll im Rennen bleiben (90.+5).