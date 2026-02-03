Kühn übernimmt beim Schlusslicht

– Foto: Marcel Eichholz

Beim Tabellenletzten VfR Wickenrode hat es auf der Trainerbank eine Neuordnung gegeben: Wie die HNA berichtet führt die Mannschaft nun Routinier Thomas Kühn in Zusammenarbeit mit Benjamin Nickel. Zudem hat der Klub noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert und mit dem jungen Robin Heber einen weiteren Torhüter verpflichtet.

In der Vorbereitung wird inzwischen wieder zweigleisig gearbeitet – auf dem Platz und in der Halle. Als Gradmesser stehen drei Testspiele an: gegen BC Sport Kassel am 8. Februar, gegen TSV Obermelsungen am 22. Februar sowie gegen SV Kaufungen II am 1. März.

Mit „guter Moral“ will Wickenrode die Aufholjagd starten und sich zumindest noch auf den Relegationsplatz verbessern.