Kühn-Doppelpack hilft Meckelfeld, Estetal kurz vor dem Aufstieg

Trotz der fast aussichtslosen Situation im Kampf um den Klassenerhalt schmeißt die SG Eldingen weiterhin alles rein, um das Wunder noch zu schaffen. Die Scharmbeck-Pattensen/Ashausen profitierte zunächst von einem Doppelpack von Marvin Bork (13., 52.), doch Lennart Lahme machte die Begegnung wieder scharf (68.). In einer spannenden Schlussphase geriet der Favorit nach einer Ampelkarte zunächst in Unterzahl, ehe Marvin Schulga in der siebten Minute der Nachspielzeit den Deckel draufmachte.

Der SG Estetal fehlen nur noch sieben Zähler, um die Bezirksliga-Rückkehr perfekt zu machen. Dafür musste der Ligaprimus aber ein ordentliches Stück Arbeit erledigen, nachdem Scharmbeck die spielbestimmende Mannschaft im ersten Abschnitt war. Torhüter Sebastian Menzel musste nach einem Handelfmeter sogar einen möglichen Rückstand verhindern. In der zweiten Halbzeit schlugen die Gäste zum denkbar günstigen Zeitpunkt zu, nachdem Paul Rasper ein Eigentor unterlief (46.). Nach einer Roten Karte für den Aufsteiger schlug Tom Künzer entscheidend zu (67.), der Anschlusstreffer von Jannes Wahl brachte die Begegnung nicht mehr ins Wanken (90.+1).

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: „Zunächst einmal ein großes Kompliment an Trainer Jörg Geldschläger, der bei der SG SPA seit Jahren hervorragende Arbeit leistet. Wie schon im Hinspiel hat uns die Mannschaft mit einem starken Umschaltspiel beeindruckt. Die erste Halbzeit gehörte auch aus unserer Sicht eher dem Gegner. Im zweiten Durchgang zeigte sich dann ein anderes Bild. Der frühe Führungstreffer brachte uns in die Spur – Fabio Nissle verdiente sich einen Scorerpunkt. Nach dem zweiten Tor durch Tom Künzer waren wir endgültig auf der Siegerstraße. Spätestens nach der roten Karte gegen die SGA – aus unserer Sicht eine sehr harte Entscheidung – geriet unser Sieg nicht mehr in Gefahr. Nach der bitteren Niederlage gegen Ramelsloh war dieser Erfolg für uns enorm wichtig. Wir wollten unbedingt mit einem guten Gefühl in die Osterpause gehen – das ist uns gelungen.“