Kühn ärgert mal wieder Westercelle - JesBe spektakulär in Borstel

– Foto: Andreas Hannig

Der TV Meckelfeld hat sich in der Vergangenheit zum Angstgegner des VfL Westercelle gemausert. Der Vize-Meister ließ auch dieses Mal wieder Punkte am Anger, weil Routinier Kristopher Kühn einmal mehr seine Klasse bewies. Der FC Jesteburg-Bendestorf feierte einen Comeback-Sieg in der Nachspielzeit, der erste Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 ist wiederum ein Aufsteiger.

Dicle Celle setzt im Aufsteigerduell ein Ausrufezeichen und schnappt sich die erste Tabellenführung der neuen Spielzeit! Mit einem Elfmeter bracht Dmytro Kholodkevych die Hausherren in Führung (21.). Nach dem Seitenwechsel gelang es Celle durch einen abgefälschten Fernschuss von Finde Finde nachzulegen (57.). Mit einer Notbremse gerieten die Germanen schließlich in Unterzahl, was Nemanja Blagojevic (82.), Areen Al Zoubi (87.) und Akram Bazir (90.+2) für vier weitere Treffer nutzten.

Dem TuS Eversen/Sülze bot sich im ersten Abschnitt die beste Möglichkeit auf den Führungstreffer. Obwohl Munster stark protestierte, bekamen die Gäste nach einem Foulspiel an Jona Faller einen Strafstoß zugesprochen. Tino Riemann übernahm die Verantwortung vom Punkt, doch Eintracht-Schlussmann Carlo Fraenkel ahnte die Ecke und parierte (44.). Nach dem Seitenwechsel kombinierte der TuS ansehnlich über die linke Bahn. Schließlich chippte Riemann das Leder von der Grundlinie ins Zentrum, wo Faller hochstieg und zur Führung einnickte (61.). Daraufhin ließ Eversen den Matchball liegen und wurde dafür spät bestraft. Munster bediente sich eines Eckballs, bei dem Roman Kroll das Leder zum 1:1-Endstand in den eigenen Kasten beförderte (90.). TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Munster hat wie erwartet viele lange Bälle geschlagen, wovon wir uns ein wenig anstecken lassen haben. Trotzdem waren wir schon in der ersten Halbzeit spielerisch überlegen. Im zweiten Durchgang haben wir uns vorgenommen, noch mutiger mit dem Ball zu sein. Nach der verdienten Führung verpassen wir es aber, den Deckel draufzumachen. Die Jungs haben viel wegverteidigt, dass wir dann das 1:1 nach einer Ecke kassieren, ist sinnbildlich. Wir haben kämpferisch alles reingehauen, uns aber nicht belohnt. Wir verlieren zwei Auswärtspunkte, nehmen aber einen mit.“

Die Bravehearts liefen den Favoriten zunächst hoch an, verlagerten sich dann aber auf ihre Defensivaufgaben. Westercelle gelang es erst nach dem Seitenwechsel gefährlich zu werden, doch scheiterten dann an TVM-Schlussmann Tim Claassen, der mit dem langen Bein den Rückstand verhinderte. Stattdessen schlugen die Meckelfelder selbst zu, als Kristopher Kühn aus der Ferne zur Führung abschloss (56.). Der VfL antwortete sieben Zeigerumdrehungen, als Kolja Überheim nach einem abgewehrten Freistoß abstaubte (63.). TVM-Teammanager Heiko Brandenburg: „Die Jungs haben bei dem heißen Wetter eine gute Leistung abgeliefert. Wir haben wie schon im Bezirkspokal letzte Woche aus einer kompakten Defensiv heraus agiert und wenig zugelassen. Gleichzeitig haben wir immer wieder unsere Momente gehabt, die wir etwas fahrlässig zu Ende gespielt haben. Mit einem einen Punkt sind wir aber super zufrieden. Westercelle legte nochmal einen Gang zu, bei uns schwanden die Kräfte – auch weil die Bank noch nicht so breit ist. Im Vergleich zur letzten Saison haben wir bei den vielen langen Bällen aber eine Entwicklung gesehen und alles wegverteidigt.“ VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Das Unentschieden ist für uns auf den ersten Blick ernüchternd, auch wenn wir uns gegen Meckelfeld immer schwergetan haben. In den ersten zehn Minuten haben sie viel Druck gemacht und uns vor Probleme gestellt. Danach hatten wir viel Ballbesitz, mit dem wir in der ersten Halbzeit nie durchkamen. Nach der Pause hatten wir Situationen, die wir in Tore ummünzen müssen. Stattdessen pennen wir bei einem Freistoß und Kühn trifft – wie jedes Mal – gegen uns. Vom Ballbesitz hätten wir mehr mitnehmen müssen, auf der anderen Seite haben wir wenigstens nicht verloren. Es ist noch viel Luft nach oben, die wir nun füllen müssen.“

Der dreifache Mißfeld reicht Borstel nicht für Zählbares! In der Anfangsphase brachte Marvin Mißfeld seine Farben nach einem hohen Ballgewinn in Führung (8.). Der Jubel wehrte allerdings nur für fünf Zeigerumdrehungen, weil Jannik Thees nach einem Eckball zum Ausgleich einnickte (13.). Anschließend war wieder Mißfeld an der Reihe, der zur zweiten Führung traf (28.) und mit dem Kopf sogar auf 3:1 stellte (54.). Insgesamt kamen die Bendestorfer immer wieder zu ihren Tormöglichkeiten und legten trotz der hohen Temperaturen die Aufholjagd hin. Thees verkürzte (64.), Anton von der Lieth glich aus (72.). Als sich die Kontrahenten fast auf das Remis zu einigen schienen, erzielte Bennet Kreizarek in der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer (90.+4).

Trotz der frühen Führung durch Joris-Marten Hamrak gab es keine Punkte für Düshorn/Krelingen (10.). Der TV Jahn Schneverdingen II drehte das Geschehen und fuhr mit einem 3:1-Erfolg den ersten Dreier in der laufenden Spielzeit ein.

Der MTV Soltau bestätigt den Trend aus der vergangenen Rückserie und fährt zum Auftakt einen souveränen Auswärtssieg ein. Gerrit von Felde brachte die Gäste in Führung (24.), im zweiten Abschnitt legten Mika-Jaimi Gonzalez (65.) und Jacob Appel entscheidend nach (84.).

Die beiden Duellanten begegneten sich zunächst mit viel Respekt, ehe Egestorf kurz vor der Pause auf die Siegerstraße abbog. Ole Albers legte für Hendrik Jüttner zur Führung auf (31.), anschließend tauschten Vollstrecker und Vorlagengeber die Rollen und stellten auf eine 2:0-Pausenführung (38.). Buchholz glückte im Bezirkspokal ein 3:0-Sieg gegen die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen ein starker Erfolg und kam mit Wut im Bauch aus der Kabine zurück. Jonas Baumgart fand mit einer Flanke Frank Saaba, der das Leder mit dem Kopf über die Linie beförderte (49.). Eine Schlüsselszene des Spiels war es, dass Jüttner nur fünf Zeigerumdrehungen nach einem Zuspiel von Jakob Stöckmann den alten Vorsprung wiederherstellte (54.). Matchwinner Jüttner machte mit einem Distanzschuss zum 4:1 schon vor dem Anbruch der Schlussphase alles klar (72.). Mit dem TSV Elstorf ist der Dominator der Vorsaison in die Landesliga aufgestiegen, Vizemeister VfL Westercelle schlüpft konsequenterweise in die Rolle des neuen Meisterschaftsfavoriten. Nachdem Egestorf die vergangene Spielzeit als Dritter abschloss und nun seinen Tabellennachbarn deutlich in die Schranken wies, ist der MTV einer der logischen Verfolger Westercelles. Die Egestorfer selbst werden sich von einer möglichen Erwartungshaltung nicht unter Druck setzen lassen. Cheftrainer Markus Klörs hat in einem Steckbrief auf den Vereinskanälen einen Platz in der oberen Tabellenhälfte als "traumhaft" bezeichnet. Weil es keinen Landesliga-Absteiger gibt, könnte sich der MTV vielleicht aber auch als Spitzenteam etablieren.