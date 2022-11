Kühler Kopf gefragt Heißes Herz - kühler Kopf! So umschrieb ein thüringenweit bekannter Trainer zwei Tugenden, die in Derbys gefragt sind.

Neue Position - Mehr Tore!

Der SV 09 Arnstadt hat das kleine Tief mit zwei Niederlagen überwunden und zuletzt sieben Punkte aus den letzten drei Partien geholt. Seit fünf Begegnungen sind sogar die Sandhasen ungeschlagen und gewannen zuletzt drei Mal in Serie. Beide Oberliga-Absteiger sind auf dem aufsteigenden Ast. „Unsere Serie hält ja länger an als die drei Siege zuletzt. Der Aufwärtstrend war auch unter Jule (Anm. d. Red. Julius Benkenstein) schon zu erkennen. Die Trendwende wurde da schon eingeleitet. Jeder Trainer hat ein anderes Verständnis vom Fußball und eine andere Philosophie. Bei uns ist erkennbar, dass wir in den letzten Spielen weniger Gegentore bekommen“, ordnet „Metze“ die jüngste Erfolgswelle ein. In die Erfolgsspur zurückgekehrt ist auf der anderen Seite auch Arnstadt mit Marco Pusch. „Ich denke wir spielen wieder cleverer. Im Spielaufbau finden wir gerade die richtige Mitte zwischen Ruhe- und Druckphasen. Auch gegen den Ball sind wir kompakter und griffiger in den Zweikämpfen. Zudem haben wir aus unseren Chancenplus auch endlich wieder Kapital geschlagen. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und sind auf einem guten Weg. Auch wenn wir noch lange nicht da sind wo wir hin wollen“, analysiert „Puschi“.

Dass zwei Doppelpacker der Vorwoche nun aufeinandertreffen, ist mit Blick auf Toby Metzmacher doch etwas besonderes. Seinen bisherigen Torrekord in der Thüringenliga aus der Saison 18/19 hat er bereits eingestellt. Nun sollen weitere Treffer folgen. Dabei ist eine Umstellung aus der Abwehrreihe auf die Sechserposition ein Grund für die größere Torgefahr des 28-Jährigen. „Meine Stärken kommen hier mehr zur Geltung und ich bin glücklich darüber. So komme ich auch mal in gefährlichere Positionen, um Abschlüsse zu suchen. So hat man die ein oder andere Möglichkeit sich offensiv zu beteiligen. Bei den drei Toren bisher waren aber auch zwei Treffer nach Standardsituationen dabei - soviel hat es dann nicht mit der neuen Position zu tun. Ich probiere natürlich noch ein bisschen was einzunetzen, um meinen persönlichen Rekord nach oben zuschrauben“, sagt er.