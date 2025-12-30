Kühlcke holte sie alle: HSV, Inter, Bayern und mehr

Hans-Jürgen Kühlcke beim Interview in seiner heimischen Küche. Er erinnert sich an viele Details, als wäre es gestern gewesen. – Foto: Michael Brunsch

Hans-Jürgen Kühlcke holte sie alle nach Nordkehdingen. Viele Profiteams gaben sich insbesondere in den 90er-Jahren die Türklinke in die Hand. Der gelernte Bäcker- und Konditormeister Hans-Jürgen Kühlcke ist der Inbegriff für fußballerische Highlights der letzten Jahrzehnte im Landkreis Stade und wurde dadurch bis über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Inzwischen ist es ruhig geworden um ihn herum.

Er trainierte Kinder-, Jugend-, Frauen- und Herrenmannschaften, war Obmann, Vorsitzender und holte etliche Profimannschaften nach Nordkehdingen. Jetzt zieht sich der inzwischen 77-Jährige mehr und mehr zurück, lässt andere machen. Aber die großen Highlights bleiben jetzt aus. Eigentlich fing alles ziemlich unspektakulär an. Hans-Jürgen Kühlcke spielte selber Fußball beim MTV Freiburg. Es gab kaum etwas, an das er sich nicht herantraute. Auch beruflich nicht. 1967 wurde Hans-Jürgen Kühlcke zunächst Konditorgeselle, zwei Jahre später Bäckergeselle. Weitere zwei Jahre danach folgte der Konditor- und Bäckermeister und schließlich übernahm er 1980 die elterlichen Bäckereien zusammen mit seinem Bruder in Freiburg, Oederquart und Drochtersen. „Ich war 1971 der jüngste Konditormeister in Niedersachsen“, erzählt Kühlcke heute stolz. Torjäger Kühlcke

Fußball wurde auch gespielt, meistens in der zweiten Freiburger Mannschaft. Dort schoss er viele Tore. Für die Erste reichte es aber nicht so richtig. „Ich half immer mal wieder aus, aber da gelangen mir längst nicht so viele Treffer“, sagt er weiter. 1973 begann der Nordkehdinger seine Trainerausbildung, machte schließlich 1976 die B-Lizenz. Das reichte ihm allerdings noch lange nicht. Der Schiedsrichterschein musste her, und beim DRK engagierte er sich ebenfalls. Der positiv Fußballverrückte trainierte nach der Gründung der SG Freiburg/Oederquart aus dem MTSV Oederquart und dem MTV Freiburg im Jahre 1974 mehrere Jahrgänge im Juniorenbereich, holte mit seinen Teams Kreismeistertitel in den Jahren 1975, 1976, 1978 und 1979. Dazwischen wurden die B-Junioren Vizemeister der Bezirksklasse. Seine Mannschaften nahmen dreimal am schwedischen Gothia Cup und jeweils einmal am dänischen Dana-Cup und Holland-Cup teil. „Auf Kreisebene gehörten wir damals zu den besten Mannschaften“, so Kühlcke.

Doch die Junioren reichten ihm nicht. In einer Saison trainierte Kühlcke die erste, zweite und dritte Herrenmannschaft der SG und zusätzlich die C-Junioren. Hans-Jürgen Kühlcke lebte für den Fußball, und die wildeste und für Außenstehende interessanteste Zeit sollte noch folgen.

Der inzwischen 77-jährige Kühlcke bei Gesprächen mit dem damaligen Manager des Hamburger SV, Georg „Schorsch“ Volkert, der 2020 verstarb. – Foto: privat

Profivereine kommen nach Nordkehdingen Zum 100. Jubiläum des MTV Freiburg konnte 1983 die Profimannschaft des SV Werder Bremen mit Rudi Völler verpflichtet werden. „Ich hatte Kontakt zu Willi Lemke aufgenommen, und dann klappte das tatsächlich. Das waren nette Gespräche“, sagt Hans-Jürgen Kühlcke. Eigentlich sollte der HSV kommen, doch der wollte damals noch nicht. Es sollte der Beginn einer ganzen Reihe von Profiteams in Kehdingen werden. Gegen Inter Mailand, damals mit Karl-Heinz Rummenigge, Bayern München und Eintracht Frankfurt suchte man sich jeweils eine Kehdinger Auswahl zusammen.

Während es gegen Mailand eine heftige 1:14-Abfuhr gab, durfte gegen die Bayern ein sensationeller 5:3-Erfolg bejubelt werden. Auch gegen die Eintracht verlor man zweistellig mit 1:11. Der vorher angekündigte ungarische Nationalspieler Lajos Detari verließ das Team kurzfristig. Hans-Jürgen Kühlcke hatte sich aber inzwischen so einen guten Namen gemacht, dass Dukla Prag ihm sogar 1987 ein Trainerangebot machte. „Ich lehnte aber ab“, grinst er.

Die Prager gehörten über Jahrzehnte zu den besten Mannschaften in der damaligen Tschechoslowakei. Auf die Frage, warum er sich immer diese Arbeit mache, prominente Teams nach Nordkehdingen zu holen, sagte Kühlcke einst: „Fußball ist mein Leben.“

Einer der größten Erfolge in seiner Amtszeit als 1. Vorsitzender der SG Freiburg/Oederquart war der Kreisligatitel mit der ersten Herrenmannschaft 1990. – Foto: privat

SG wird Kreisligameister Richtig genießen konnte er die Spiele gegen die Profis nur selten, da die ganze Organisation weitgehend in seinen Händen lag. Als dann doch irgendwann der HSV nach Freiburg kam, saß er mit dem ehemaligen Nationalspieler Dietmar Jakobs nach dem Spiel in der Kabine und aß eine Bratwurst. „Ich fragte ihn damals, ob seine Mannschaft gleich losfahre, doch der meinte nur, die würden niemals ohne ihn abfahren“, so Kühlcke.

Sportlich lief es mit der SG Freiburg/Oederquart zu der Zeit ganz gut. 1990 gelang als Kreisligameister endlich nach vielen Versuchen der Aufstieg in die Bezirksklasse. „Den konnten wir allerdings nur feiern, weil wir kurz vorher ein eingetragener Verein wurden und seitdem SG Freiburg/Oederquart e. V. heißen. Nach unserem Kreispokalsieg 1983 war das einer der größten Erfolge“, so der Macher im hohen Norden des Landkreises.

Mit dem FC St. Pauli, Chemie Halle – unter anderem mit dem späteren Nationalspieler Dariusz Wosz – und dem israelischen Team Maccabi Tel Aviv sowie zwei weitere Male mit dem Hamburger SV kamen immer mehr Profiteams in den Norden. Inzwischen hatte der ehrgeizige Bäckermeister seine Hannelore geheiratet und in Wischhafen und Cuxhaven Sportläden eröffnet, die er aber nach nur sechs Jahren wieder schloss.

Auch die Bäckereien wurden kurz darauf geschlossen. „In den vielen Jahren hat mich meine Familie sehr unterstützt, da kann ich auch heute noch nicht oft genug danke sagen“, so Hans-Jürgen Kühlcke, der es auch mal schaffte, sechs Spieler auf einmal aus seinem Kader auszusortieren.

Nach getaner Arbeit ließ es sich der Bäckermeister bei einer Zigarre gut gehen. – Foto: privat