Kühl in Brühl: Effiziente Anatomen siegen in letzter Minute!

In der Expected Goals-Statistik lag der FV 1918 Brühl im Brisanz-Duell der hoch gehandelten, tiefer gelandeten Landesliga-Rivalen zur Pause vorne. Der ASC Neuenheim hingegen führte in der Währung, die unterm Strich zählt: durch Ralf Bergers Volltreffer zum 0 : 1 in der 38. Minute. Nach der ausgeglichenen Startup-Phase entscheidet die souveräne Schiedsrichterin Franziska Vögele nach einem Foul an FV-Stürmer Timo Weber auf Strafstoß. Torjäger Patrick Greulich hätte seinen sechs Saisontreffern gerne einen weiteren hinzugefügt. Doch ASC-Zerberus Steven Ullrich hat den "Greule"-Braten gerochen und taucht den präzisen Scharfschuss im rasanten Tiefflug direkt neben dem Pfosten aus dem unteren Eck (17.). Das technisch versierte Team von SV-Coach Thorsten Barth greift vor allem über seine dominante rechte Seite an. Aber die stabile ASC-Abwehr befördert den Ball immer wieder aus der Gefahrenzone oder bezweikämpft den Gegner - wie der löwenherzige Tobias Messer den starken Ex-Neuenheimer David Cardal vor dessen Rückpass - im energischen Tackling (20.). Auf der anderen Seite segelt ein Kopfball von Ralf Berger nach einem Freistoß von Tarek Aliane knapp über die Brühler Beziehungskiste (34.). Der Neuenheimer Neuner ist es auch, der kurz danach auf die Nachlässigkeit eines FV-Verteidigers spekuliert, ihm den Ball abluchst und ihn ansatzlos aus schrägem Winkel unter die Brühler Querlatte nagelt (38.) - siehe Videopost auf ASC Facebook. Nach dem Wiederanpfiff der klar und bestimmt leitenden Schiedsrichterin Franziska Vögele scheint über der Partie ein unsichtbarer Chancendeckel zu liegen.

Das Geschehen auf dem makellosen Kunstrasen spielt sich nun vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Bis zur 77. Minute: Da gewinnt ASC-Keeper Seven Ullrich zwar das Laufduell mit dem allein auf ihn zusteuernden Brühler Angreifer. Doch der eingewechselte David Etzold adressiert den abgegrätschten Ball mühelos ins leere ASC-Tor. ASC-Trainer Uli Brecht wechselt in den letzten 20 Minuten gleich vier frische Kräfte ein. Oliver Kubis, in der 82. Minute für den giftigen Startelf-Debütanten Finn Kölmel gekommen, bereitet in der Nachspielzeit den nicht unverdienten Siegtreffer für die immer an sich glaubenden Gäste vor. Sein Freistoß findet am langen Pfosten den lauernden ASC-Kapitän Lucas Ring. Der Mann mit der Regenbogen-Binde (als Vertreter der verletzten Häuptlinge Levin Sandmann und Dominik Räder) stoppt den Ball mit dem Kopf und streichelt ihn am FV-Keeper Sandro Dörner vorbei. Der 19 Jahre junge Defensiv-Allrounder Marc Berger krönt seine Spitzenleistung mit seinem ersten Saisontreffer - siehe Videopost auf ASC Facebook. Der umjubelte Touchdown zum erlösenden 2 : 1-Sieg beim in sich rumorenden (?) Meisterschaftsfavoriten! Während der FV 1918 Brühl auf Platz 10 weiterhin an seinen 18 Punkten klebt, wahrt der ASC Neuenheim als Tabellensiebter mit 23 Punkten und 32 : 20 Toren den Anschluss an die Top Five der Landesliga. Die Mannschaft des Trainer-Dreigestirns Uli Brecht, Pierre Heidicker und Marcel Hofbauer fiebert nun dem großen Derby entgegen. Am Samstag um 17.30 Uhr (!) empfängt der ASC Neuenheim unter Flutlicht den Landesliga-Dritten ASV Eppelheim. Das Team von Trainer Frank Engelhardt ist in Topform und hat am Sonntag den Liga-Fünften FC Türkspor Mannheim mit 4 : 1 abgefertigt. Eine wegweisende Standortbestimmung für den amtierenden Vizemeister! Joseph Weisbrod ( www.facebook.com/ascneuenheim