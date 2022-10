Küchen Breuer & CB Küchenmontagen GmbH werden Bandenpartner beim FC Walheim Küchen Breuer & CB Küchenmontagen GmbH aus Brand unterstützt mit dem FC Walheim 2018 zur neuen Spielzeit einen weiteren Verein aus der Region

Zum Engagement beim FC Walheim äußert sich der Küchenfachmann: „Da ich viele Ehrenamtler des FC Walheim 2018 bereits seit vielen Jahren über den Karneval kenne, wusste ich um das Engagement und das Herzblut, das die Personen seit der Vereinsgründung täglich in den Verein stecken. Das Ehrenamt ist in der heutigen Zeit viel zu wenig geachtet und verdient ein viel höheres Maß an Aufmerksamkeit. Beim FC Walheim 2018 gibt es zahlreiche Personen, die sich engagieren, vor denen ich meinen Hut ziehe. Als die Verantwortlichen auf uns zugekommen sind, war es für uns selbstverständlich, dass sie uns künftig als Bandenpartner an ihrer Seite wissen können.“

Rene Merkens freut sich darüber, mit Küchen Breuer und CB Küchenmontagen GmbH einen neuen Bandenpartner präsentieren zu können: "Wir freuen uns darüber, dass wir zur neuen Saison mit Küchen Breuer und CB Küchenmontagen GmbH einen weiteren familiären Partner an unserer Seite wissen. Diese Werte verkörpert auch unser Verein, in dem Spieler zusammenspielen, die sich seit vielen Jahren kennen und für die der Zusammenhalt und das Zusammensein nach Trainingseinheiten und Spielen viel Bedeutung hat.