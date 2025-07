– Foto: Michael Schnieders

Kuckums Bezirksliga-Abenteuer startet mit viel Demut Trainer Christian Schmitz setzt auf Fitness, Teamgeist – und das große Ziel Klassenerhalt. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Kuckum Christian Schmitz

Nach Meisterschaft und Pokalsieg steht Niersquelle Kuckum vor der Bezirksliga-Premiere. Trainer Christian Schmitz sieht seine Mannschaft gut vorbereitet – trotz fehlender Erfahrung.

Mit harter Arbeit zum Klassenerhalt: Kuckum will das Fußball-Wunder fortsetzen Aufstieg, Kreispokalsieg – und jetzt Bezirksliga: Bei Niersquelle Kuckum geht eine Erfolgsgeschichte in die nächste Runde. Trainer Christian Schmitz tritt die Mission Klassenerhalt mit viel Realismus, einem funktionierenden Teamgefüge und einer klaren Struktur in der Vorbereitung an.

„Wir sind jetzt zwei Wochen in der Vorbereitung und ich bin sehr zufrieden mit der Trainingsbeteiligung“, berichtet Schmitz. Zwar sei „der ein oder andere noch im Urlaub – aber das ist ja normal in der Sommervorbereitung“. Inhaltlich liegt der Fokus bisher auf Fitness: „Schwerpunkt war in den ersten zwei Wochen Ausdauer und Kraft.“ Dass Kuckum überhaupt in der Bezirksliga spielt, sei für den Verein ein kleines Wunder, betont Schmitz: „Wenn man aufsteigt und Kreispokalsieger wird, gibt es wenig zu meckern als Trainer.“ Entscheidender Faktor sei der Zusammenhalt gewesen: „Alle Spieler haben überragend mitgezogen und bis zum Ende durchgezogen. Wir haben uns einfach belohnt für ein besonderes Fußballjahr.“