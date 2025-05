Kuckumer Sofa-Meisterschaft möglich

Daran, dass der SV Niersquelle Kuckum die Saison in der Kreisliga A als Meister und Aufsteiger beenden wird, bestehen kaum noch Zweifel. Doch trotz des 3:1-Erfolges beim Absteiger Germania Kückhoven in einer vorgezogenen Partie des 27. Spieltags am Donnerstag, fehlt den Niers-Kickern rechnerisch noch ein Pünktchen zur Meisterschaft.

Schließlich hatte Verfolger Union Würm/Lindern, der sein Nachholspiel am Dienstag gegen den SC Selfkant mit 3:2 gewonnen hatte, den Rückstand konstant gehalten und somit die Kuckumer Meisterschaft noch mal vertagt.

Beim Absteiger aus Kückhoven ging Kuckum früh in Führung, nachdem Patrick Knorn schön mit links abgezogen hatte, und zum 1:0 für die Gäste traf (8. Minute). Die Germania blieb aber im Spiel und plötzlich stand Pascal Wichelhaus allein vor Torwart Yannik Gillessen und erzielte mit seinem zweiten Saisontreffer das 1:1 (16.) Sein erstes Tor hatte Wichelhaus übrigens im Hinspiel gegen Kuckum gemacht. Kurz vor der Pause gingen die Gäste dann wieder in Führung, nachdem Fabian Schaper ein Eigentor unterlaufen war. Für die Entscheidung sorgte schließlich Torjäger Benedict Krüger, der in der 68. Minute per Kopfball auf 3:1 erhöhte, nachdem Patrick Knorn ihn mustergültig mit einer Flanke bedient hatte.

Seine Hausaufgaben macht aber auch Union Würm/Lindern im Heimspiel gegen Selfkant. Bis zur 41. Minute führten die Gastgeber durch Treffer von Babacour Ceesay und Tim Janes mit 2:0, ehe Sandro Beckers noch vor der Pause auf 1:2 verkürzte (45.). Nach einer guten Stunde traf Benjamin Jansen zum scheinbar vorentscheidenden 3:1, doch Tom Claßen machte es mit seinem 2:3 (70.) noch mal spannend. Union-Trainer Sean King hat derweil die Vizemeisterschaft zum Ziel erklärt: „Platz zwei ist jetzt definitiv unser Ziel. Leider haben uns die zahlreichen Langzeitverletzten aus der Bahn geworfen.“ Er sei aber guter Dinge, das Ziel zu erreichen, findet aber auch: „Schade, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig waren bis zum Schluss.“

Am Sonntag nun muss Würm beim SV Waldenrath/Straeten antreten, der im unteren Mittelfeld der Tabelle steht. Gewinnt die Union nicht, ist Kuckum Meister. Spannend bleibt es im Abstiegskampf, denn die Frage, wer neben Kückhoven absteigen muss, ist noch nicht geklärt. Den größten Druck hat sicherlich der SV Schwanenberg mit nur 20 Punkten als Vorletzter. Bereits am Freitagabend ging es zu Dynamo Erkelenz zum Auswärtsspiel. Die Erkelenzer wollen weiter oben dabeibleiben und ihre gute Serie fortsetzen, denn man ist seit vier Spielen ungeschlagen und gewann dabei drei Mal.

Auf dem dritten Abstiegsplatz steht aktuell der SV Breberen. Trotz der akuten Abstiegssorgen spielt Breberen eine sehr solide Rückrunde, die bisher schon 19 Punkte einbrachte, nachdem die Selfkanter in der Hinrunde lediglich sechs Pünktchen geholt hatten. Jetzt kommt mit Rheinland Dremmen am Sonntag eine Mannschaft, die bislang eine durchwachsene Rückrunde spielt und bereits sieben Niederlagen im Gepäck hat. Dennoch steht das Team immer noch auf Platz vier.

Auf jeweils 26 Punkte kommen Eintracht Kempen und Germania Rurich – sind also beide noch abstiegsgefährdet. Während Kempen beim SC Selfkant antreten muss, geht es für Rurich zum Oberbrucher BC, wo durchaus was zu holen ist, gingen die „Bröker“ auf eigenem Platz doch schon sechs Mal unter die Verlierer. Außerdem spielen am Sonntag der FSV Geilenkirchen gegen Roland Millich, und der SV Brachelen empfängt Union Schafhausen II. Sowohl Millich als auch Brachelen können bei einem Sieg noch in den Kampf um Platz zwei eingreifen.