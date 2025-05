Kuckum weiterhin souverän an der Spitze

Kuckum bleibt das Maß der Dinge

Tabellenführer Niersquelle Kuckum behält auch in Waldenrath-Straeten die Oberhand. Bereits in der ersten Hälfte brachte Benedict Krüger den Ligaprimus in Führung, Rico Bischof erhöhte nach der Pause. Lukas Hermann konnte zwar noch verkürzen, doch zu mehr reichte es für die Gastgeber nicht. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem sich letztlich die Mannschaft mit dem konsequenteren Abschluss durchgesetzt hat“, resümierte Viktoria-Trainer Michel Noethlichs. Trotz der Niederlage zeigte sich Waldenrath unter schwierigen personellen Bedingungen verbessert: „Die Mannschaft hat ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert“, lobte Noethlichs die Leistung seiner Elf. Kuckum baut unterdessen seinen Vorsprung an der Spitze weiter aus.