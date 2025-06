Kuckum: Vom Ballermann zum Kreispokalsieg

„Der Verein ist 98 Jahre alt. Es ist so schön, dass ich das erleben darf“, sagte SV-Vorsitzender Thomas Portz – und konterte die hier und dort aufgekommene Kritik an der Kuckumer „Vorbereitung“ auf Mallorca: „Die Bayern hatten sich ja einiges wegen ihres kurzen Ibiza-Trips vor dem Spiel in Hoffenheim anhören dürfen. Die Antwort haben sie dann mit einem souveränen 4:0 auf dem Platz gegeben. Und gemünzt auf unser Team sage ich: Charakter und Mentalität sind einfach entscheidend – und davon hat diese Mannschaft mehr als genug.“

Der SV erwischte auch den eindeutig besseren Start. Jan Ockun hätte eine präzise Hereingabe von Patrick Knorn eigentlich schon zur Führung nutzen müssen (11. Minute). Die gelang kurz darauf dann aber Kuckums Torschützen vom Dienst, Benni Krüger: Einen weiten Einwurf Robin Dahmens bugsierte er mit dem Außenrist per Heber ins lange Eck (12.). „Anders konnte ich das in dem Moment gar nicht machen“, meinte Krüger. Acht Minuten später traf er erneut: Da köpfte er aus kurzer Distanz eine stramme Ecke seines Kapitäns Luca Faenger ein. „Der Luca und ich spielen schon so lange zusammen – der weiß einfach, wo ich stehe“, so Krüger.

Krüger war vom Mallorca-Trip quasi direkt in den Urlaub nach Holland gefahren. „Meine Frau war daher erst mal nicht begeistert, dass ich den Urlaub für das Pokalendspiel unterbrechen würde. Erst am Frühstückstisch hat sich das heute entschieden und ich bin gefahren“, verriet der Doppeltorschütze.

Dynamo wird stärker

Danny Hepner hätte fast auf 3:0 gestellt – sein Schuss nach einem Solo durch den Strafraum klatschte an den Außenpfosten (30.). Im Gegenzug hatte Dynamo durch seinen auffälligen Mittelfeldmotor Armando Nakamura seine erste gute Chance – der Ball strich ganz knapp am Pfosten vorbei (31.). Nakamura war dann auch Initiator des Anschlusstors: Seinen feinen Steckpass veredelte Norman Post, nachdem er Kuckums tüchtigen Keeper Benedict Seidemann umkurvt hatte (40.).

In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein Spiel auf ein Tor. Dynamo drängte mit Macht auf den Ausgleich. Der SV, bei dem die Kräfte immer mehr nachließen, verteidigte mit viel Leidenschaft und auch einer gehörigen Portion Glück, profitierte aber auch von einer ebenso großen Portion Unvermögen aufseiten Dynamos. Gleich zweimal brachten die Dynamos den Ball nicht im verwaisten Tor unter – mal fehlte die Übersicht, mal war im letzten Moment noch ein Kuckumer Bein dazwischen.

Der zur Pause eingewechselte Ibrahim Jabbie verfehlte zudem Kuckums Gehäuse einmal ganz knapp (50.), und bei Thomas Schmidts Kopfball rettete die Latte (81.). Mit der letzten Aktion des Spiels wäre Dynamo dann aber fast doch noch der Ausgleich gelungen: Eine Ecke segelte quer durch den Strafraum und Dynamos mitstürmender Keeper Torben Fritzsche verpasste den Ball am langen Pfosten denkbar knapp – direkt danach war Schluss (90.+6).

„Wahnsinn, was die Jungs noch einmal alles reingeschmissen haben“, lobte SV-Coach Christian „Fuzzy“ Schmitz. Ebenso erschöpft wie überglücklich war nach seinem ersten Einsatz nach vierwöchiger Verletzungspause auch der Kapitän: „In der zweiten Halbzeit haben wir alles wegverteidigt. Ich spiele seit 16 Jahren für Kuckum. Uns hat immer eine gute Kameradschaft ausgezeichnet. Aber einen derartigen Zusammenhalt wie in dieser Saison habe ich noch nie erlebt“, meinte Faenger.

Friedlicher Ausgang

Der war auch schon bei Kuckums bislang einzigem Pokalfinale 2011 (1:6 gegen den FC Wegberg-Beeck) dabei. Damals gehörte auch Artur Matern, nun bereits 39 Jahre, zu Kuckums Team – nun stand er als Kapitän Dynamos auf der anderen Seite. „Ich habe daher vor dem Spiel zu Artur gesagt, dass es doch schön ist, dass einer von uns beiden den Pokal holen wird“, sagte Faenger. Künftig spielt er wieder mit ihm zusammen – Matern geht nach Kuckum zurück. „Ich habe damals in Kuckum in der Bezirksliga angefangen, und da beende ich meine Karriere nun auch“, sagt Matern.

Trotz acht gelber Karten war es ein gesittetes Spiel, das Anhänger Dynamos mit ein wenig Pyrotechnik garnierten. Schön war, dass es nach dem Spiel harmonisch zwischen den Kontrahenten zuging und die Dynamos auch gute Verlierer waren. „Uns hat heute einfach auch das Glück gefehlt“, sagte Torschütze Post. „Am Anfang haben wir viel zu verhalten gespielt, nach der ersten Trinkpause wurde es besser. Doch da wir unsere Chancen nicht genutzt haben, ist Kuckums Sieg nicht unverdient“, meinte SV-Coach Thorsten Berg. „In einer Verlängerung hätten wir sicherlich gewonnen. In unserem jungen Verein, der erst seit 2014 existiert, sind wir aber auch so stolz auf diese Saison. Und in der kommenden Spielzeit wollen wir in die Bezirksliga aufsteigen“, erklärte Dynamos Vorsitzender Andreas Haas.

Sein Kuckumer Amtsbruder freute sich da schon auf die Party auf dem Lambertusmarkt. Und die gab es dann auch: Denn auf Intervention von Lambertusmarkt-Organisator Stephan Jopen – und wohl auch Bürgermeister Stephan Muckel – wurde um kurz vor 23 Uhr das Konzert der Band Remember für einige Minuten unterbrochen, um stattdessen auf der Bühne Kuckums Mannschaft zu feiern.