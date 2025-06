Kuckum verabschiedet sich mit Sieg aus der Kreisliga

Der 30. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg war ein würdiger Schlusspunkt: Kuckum krönt seine Saison mit einem klaren Sieg und dem verdienten Aufstieg in die Bezirksliga. Auch Würm-Lindern und Dynamo Erkelenz beenden ihre starken Spielzeiten mit Siegen, während es für andere Teams eher ein Tag der Nostalgie oder Zukunftsplanung war.

Kuckum macht’s standesgemäß

Mit einer souveränen Vorstellung verabschiedet sich der neue Meister der Kreisliga A, Niersquelle Kuckum, aus der Liga. Bereits zur Pause war die Partie durch einen Doppelpack von Jan Ockun entschieden. In der zweiten Hälfte erhöhten Hepner, Bürger und Knorn gegen harmlose Gäste, die auf Rang elf landen, das Ergebnis in die Höhe. Kuckum steigt mit 72 Punkten und 88:42 Toren in die Bezirksliga auf – hochverdient. Geilenkirchen muss sich nach einer durchwachsenen Rückrunde mit dem Klassenerhalt begnügen.