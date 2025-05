Kuckum steht vor dem Aufstieg

Feiert der Niersquelle Kuckum am 28. Spieltag den Aufstieg? Vieles deutet darauf hin. Ein Punkt fehlt den Nierskickern noch, um die Meisterschaft endgültig perfekt zu machen. Dieser Punkt soll am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Rheinland Dremmen geholt werden. Zweifel an der Meisterschaft hegt ohnehin niemand mehr, dennoch muss das Spiel erst einmal gewonnen werden. An das Hinspiel denkt man jedenfalls in Kuckum nicht so gerne zurück: Am Ende stand beim 2:4 eine von nur drei Saisonniederlagen. Allerdings hat der Spitzenreiter aktuell einen Lauf, geht also als klarer Favorit in die Begegnung.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr FC Germania Rurich Rurich FC Eintracht Kempen Kempen 15:00 PUSH

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr Roland Millich Millich BC Oberbruch Oberbruch 15:00 live PUSH

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr SV Breberen Breberen FC Dynamo Erkelenz Dynamo 15:00 PUSH

Ob überhaupt ein Punkt vonnöten ist, entscheidet sich schon am Freitagabend. Die SG Union Würm-Lindern muss als Tabellenzweiter jedes verbleibende Spiel gewinnen, um rechnerisch noch an Kuckum vorbeizuziehen. Union-Trainer Sean King hat aber ohnehin schon den zweiten Platz als Ziel gesetzt: „Schade, dass wir wegen der zahlreichen Verletzungen am Ende nicht mehr konkurrenzfähig waren“, so der Trainer.

Am Freitag kommt nun der SV Brachelen zum Derby. Durch einen späten Treffer von Ron van Kessel hatte Brachelen das Hinspiel knapp mit 1:0 gegen Würm-Lindern gewonnen. Die Hausaufgaben gemacht hatte Lindern bereits unter der Woche, als man ein Nachholspiel bei Germania Rurich mit 3:1 gewann. Bis zur 70. Minute hieß es durch Treffer von Marc Röhlen, Benjamin Jansen und Michael Thevis bereits 3:0 für die Union. Rurich verkürzte anschließend durch Thomas Lambertz nur noch zum 1:3. Durch die Niederlage bleibt Rurich auch weiterhin mitten im Abstiegskampf stecken und erwartet am Sonntag Eintracht Kempen zum Kellerduell. Beide haben aktuell 26 Punkte auf dem Konto, wobei Kempen, das auf einem Abstiegsplatz steht, bereits zwei Begegnungen mehr als die Germania ausgetragen hat. Die Ausgangslage ist also klar: Für beide zählt nur ein Sieg.

Böse Erinnerungen werden dabei sicherlich in Rurich wach, denn das Hinspiel in Kempen endete in einem 0:7-Debakel. Allein Sascha Hochgreef hatte damals vier Treffer erzielt.

Neben dem bereits feststehenden Absteiger Germania Kückhoven hat im Moment der SV Schwanenberg als Vorletzter die schlechtesten Karten im Kampf um den Klassenverbleib, mit nur 20 Zählern auf der Habenseite. Der Wechsel zum Trainer-Duo Matthias Denneburg und Alexander Koenigs hat bisher noch nicht die erhoffte Wirkung erzielt. Nun kommt der FSV Geilenkirchen, und Matthias Denneburg hofft darauf, „dass die Mannschaft den Bock umstoßen kann.“ Die Gäste stehen im Mittelfeld der Liga und spielen eine eher schwache Rückrunde, in der man bereits acht Niederlagen kassierte. Der Schwanenberger Pflichtsieg ist also durchaus möglich.

Durch gute Leistungen die Abstiegsränge verlassen hat mittlerweile der SV Breberen mit 28 Punkten. Am Wochenende wartet im Heimspiel mit Dynamo Erkelenz ein dicker Brocken, denn die Gäste befinden sich seit Wochen in guter Form und haben es bereits auf Platz vier der Tabelle gebracht. Nach Klassenprimus Kuckum sind die Erkelenzer sogar die zweitbeste Rückrundenmannschaft.

Seit dem 6. April hat zudem der SV Roland Millich kein Spiel mehr verloren und empfängt nun den Oberbrucher BC, der sich unter der Woche 1:1 von Union Schafhausen II getrennt hatte. Die Union spielt nun am Sonntag (Anpfiff ist hier um 13 Uhr) gegen Kückhoven. Außerdem erwartet der SV Waldenrath/Straeten den SC Selfkant.