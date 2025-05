Kuckum marschiert, unten tobt der Kampf

Der Spitzenreiter Niersquelle Kuckum ließ gegen den Sechsten aus Brachelen keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Mit einer abgeklärten Vorstellung und Toren von Krüger (2), Knorn und Schopen setzte sich das Team von Trainerteam Winzen/Bürger souverän durch. Ein zwischenzeitlicher Platzverweis auf beiden Seiten änderte am Spielverlauf wenig. Brachelen enttäuschte besonders in der ersten Halbzeit durch große Passivität. Kuckum steht nach dem 20. Saisonsieg mit zehn 15 Punkten Vorsprung unangefochten an der Tabellenspitze.

Union verspielt klaren Vorsprung

Eine furiose erste halbe Stunde brachte Schafhausen II gegen den Tabellenelften aus Waldenrath-Straeten scheinbar früh auf die Siegerstraße. Doch die Gäste zeigten nach der Pause beeindruckende Moral, verkürzten durch Halcour und Beumers und glichen in der Nachspielzeit verdient aus. „Durch die derzeitige personelle Situation mussten wir auf vielen Positionen Änderungen vornehmen, wodurch natürlich einige Abstimmungsprobleme entstanden sind, die Schafhausen nutzen konnte. Darüber hinaus waren wir in der ersten Halbzeit doch etwas zu zögerlich in unseren Aktionen gegen den Ball“, erklärte Viktoria-Coach Michel Noethlichs nach Abpfiff. „In der zweiten Halbzeit drehte sich das Spiel komplett in unsere Richtung, gut und gerne hätte es bis zum 1:3 auch schon 3:3 stehen können. Trotz vieler vergebener Chancen hat die Mannschaft immer weiter gespielt und sich das Unentschieden mehr als verdient – diese Mannschaft hat eine überragende Mentalität und Spielintelligenz – die Änderungen in der Halbzeit wurden selbstverständlich und idealtypisch umgesetzt.“ Der Punktgewinn hilft Waldenrath-Straeten im engen Tabellenmittelfeld, während Schafhausen durch das späte Remis den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verpasst.