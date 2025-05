Kuckum lässt keine Zweifel aufkommen

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte Tore satt und spannende Wendungen. Tabellenführer Kuckum erledigte seine Pflichtaufgabe in Kückhoven, hat die Meisterschaft aber noch nicht in der Tasche, weil Verfolger Würm-Lindern zwei Spiele weniger absolviert hat. Im Kampf um Platz zwei melden sich Millich und Erkelenz mit Siegen zurück. Die Abstiegszone bleibt unberechenbar: Oberbruch gewinnt ein wildes Spiel gegen Rurich, Breberen schlägt Dremmen, während Geilenkirchen und Kempen empfindliche Niederlagen hinnehmen müssen.

Dynamo Erkelenz setzt sich souverän gegen das abgeschlagene Schwanenberg durch und bleibt auf Kurs. Die frühe Führung durch Karpuz gab dem Spiel Struktur, ehe Joker Altiparmak in der Nachspielzeit endgültig den Deckel draufmachte. Schwanenberg konnte offensiv kaum Akzente setzen und zeigte erneut zu große Lücken in der Rückwärtsbewegung. Erkelenz verteidigt Rang vier und hält Anschluss an Millich und Brachelen. Für Schwanenberg spitzt sich die Lage am Tabellenende weiter zu.