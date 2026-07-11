Kuckum – „Irgendwann kommen wir wieder zurück in die Bezirksliga“

Unzufrieden sei er auch mit der Trainingsbeteiligung zu dieser Zeit gewesen, doch aufgrund eines zwischenzeitlichen Sieben-Punkte-Vorsprungs auf die Abstiegsränge habe er die Situation noch als greifbar betrachtet. Doch einem 2:2 gegen Germania Hilfarth zum Rückrundenauftakt folgte eine Serie von sechs Niederlagen, an deren Ende ein bitteres 3:4 zu Hause gegen Alemannia Mariadorf stand. Zwei Spieltage zuvor, nach einem 2:3 daheim gegen die SG Stolberg, gab der damalige Trainer Christian Schmitz seinen Rücktritt noch auf dem Platz bekannt.

Personalmangel ist ein Problem gewesen