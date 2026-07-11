Kuckum – „Irgendwann kommen wir wieder zurück in die Bezirksliga“

Schon früh in der Rückrunde zeichnete sich der Abstieg aus der Bezirksliga Mittelrhein für den SV Niersquelle Kuckum ab, nach 28 Spieltagen war er beschlossene Sache. Mit 15 Punkten bei 42 geschossenen Toren und 88 Gegentoren landeten die Kuckumer auf dem 15. und damit faktisch letzten Platz der Tabelle, mit 14 Punkten Rückstand auf den vorletzten SG Stolberg.
Drei Niederlagen mussten die Kuckumer direkt zu Saisonbeginn hinnehmen, zwei davon gegen die Top-Teams von Germania Hilfarth, das auf dem dritten Platz die Saison beendete, sowie den Viertplatzierten Falke Bergrath. „Wir konnten einfach nicht verteidigen. Und deswegen haben wir viel gelernt. Bis auf die zwei Duelle mit Eicherscheid haben wir aber immer gut mitgespielt”, resümiert Kuckums Vorsitzender und Interimstrainer Thomas Portz.
Das spiegelte sich zumindest teilweise in der Phase von Ende September bis Ende Oktober wider, als Kuckum mit drei Unentschieden und zwei Siegen die ersten Punkte holen konnte – darunter ein 3:2 zu Hause gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven. Doch danach folgte eine Serie von vier Niederlagen aus fünf Spielen unmittelbar vor der Winterpause. „Die haben uns unter dem Strich das Genick gebrochen. Roetgen, Würselen und Konzen, alles Teams, die unten drinstanden, haben uns den Laden richtig vollgenagelt“, blickt Portz zurück.
Unzufrieden sei er auch mit der Trainingsbeteiligung zu dieser Zeit gewesen, doch aufgrund eines zwischenzeitlichen Sieben-Punkte-Vorsprungs auf die Abstiegsränge habe er die Situation noch als greifbar betrachtet. Doch einem 2:2 gegen Germania Hilfarth zum Rückrundenauftakt folgte eine Serie von sechs Niederlagen, an deren Ende ein bitteres 3:4 zu Hause gegen Alemannia Mariadorf stand. Zwei Spieltage zuvor, nach einem 2:3 daheim gegen die SG Stolberg, gab der damalige Trainer Christian Schmitz seinen Rücktritt noch auf dem Platz bekannt.
Für ihn übernahm Portz, dem die Niederlage gegen Mariadorf besonders im Gedächtnis blieb. „Du führst 3:2 und kriegst in der Nachspielzeit noch das dritte und vierte Gegentor“, ärgerte er sich über eins der Grundprobleme der Saison. „Hinten reinstellen, Zweikampfverhalten, Kopfbälle – wir haben einfach versucht weiterzuspielen wie in der Kreisliga, und das hat natürlich nicht funktioniert“, fügt Portz an.
Ein weiteres Problem sei der Personalmangel besonders zum Ende der Rückrunde gewesen. „Es war schon sehr anstrengend, teilweise hatten wir nur elf, zwölf Leute, Dauerverletzte. Dann waren wieder jemand ein Wochenende weg, wegen Junggesellenabschied, Hochzeit, und du hast am Sonntag im Prinzip keine Möglichkeiten. Wir haben auch kein Spiel mehr gewonnen, weil wir einfach nicht wechseln konnten“, nennt er einen weiteren Grund für die sieglose Rückrunde.
Spielerisch will Portz daher niemanden hervorheben, doch erkannte er besonders die Leistung von Artur Matern an, der auch im Alter von 40 Jahren noch 24 Spiele absolvierte. „Seine Trainingsbeteiligung war top, und wenn er reinkam, hat er immer Vollgas gegeben“, lobt er ihn. Und auch insgesamt sei Portz „im Reinen“ mit der Situation. „Wir haben alle Fehler gemacht, ich habe ein bisschen unterschätzt, den Kader breiter aufzustellen, weil die Bezirksliga einem mehr abfordert als die Kreisliga“, sagte er.
Deshalb hat Kuckum bereits einige Neuzugänge geholt: Mittelfeldspieler Leon Rothkranz, Sohn von Kuckums neuem Trainer Georg Rothkranz, kommt von Würm-Lindern. Niklas Trendelbernd und Nico Kos kommen vom SC 09 Erkelenz, zudem kommt Niklas Wachtling vom SV Golkrath. Mit Spielern aus der eigenen Jugend wird Kuckum zudem den Kader weiter aufstocken. „Wir sind da richtig gut aufgestellt“, sagt Portz. Demgegenüber steht bislang nur der Abgang von Artur Matern.
Und mit diesem grunderneuerten Kader will der SV Niersquelle in der kommenden Saison wieder um den Aufstieg in der Kreisliga A mitspielen. „Die Rückkehr in die Bezirksliga ist nur aufgeschoben, irgendwann kommen wir wieder zurück. Georg brennt schon für die neue Saison, der hat richtig Feuer“, freut sich Portz. Seit dem 8. Juli ist Kuckum in der Saisonvorbereitung.