Kuckum gewinnt das Spitzenspiel

Trotz großer Verletzungssorgen hat die SG Union Würm/Lindern derweil den zweiten Platz verteidigt. In einer torreichen Begegnung setzte sich die Mannschaft von Spielertrainer Sean King, der selber auch mitwirkte, mit 6:4 beim SV Schwanenberg durch. Während die SG also weiter bis auf drei Punkte an Ligaprimus Kuckum dran bleibt, wird es für Schwanenberg schwer, noch aus dem Keller zu kommen.

Die Würmer Führung durch Tim Janes glich Felix Grafen in der 31. Minute aus. Es folgten innerhalb von fünf Minuten zwei Strafstöße für die Union, die Sean King beide verwandelte, sodass es nach 34 Minuten 3:1 für die Gäste hieß. Noch vor der Pause sorgte Julian Herzog mit dem 4:1 schon für eine Art Vorentscheidung (40.). Schwanenberg versuchte alles und kam durch Felix Grafen zwar zum 2:4 (60.), doch Marcel Schmelzer stellte den alten Abstand in der 81. Minute wieder her. Kassim Sidibe verkürzte auf 3:5, während in der Nachspielzeit Marc Röhlen für die SG und Grafen mit seinem dritten Treffer für Schwanenberg fürs Endresultat sorgten.

Ebenso wie die Schwäne steht auch der SV Breberen auf einem Abstiegsplatz. Zwar spielte die Elf aus dem Selfkant bislang eine gute Rückrunde, doch nun unterlag man auf eigenem Platz mit 2:3 gegen Union Schafhausen II. Bis zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten Lukas Hartmann und Maik Römer für eine 2:0-Führung der Gäste gesorgt. Doch Breberen agierte selbstbewusst und verkürzte zunächst durch Maurice Winkens (58.), während Martin Vogt zehn Minuten später sogar den Ausgleich erzielte. Die Siegesfreude blieb jedoch den Gästen vorbehalten, denn Andre Schornstein war es, der den Endstand von 2:3 markierte (77.).

Kückhoven mit dem Rücken zur Wand

Zwar ist Germania Kückhoven immer noch das Schlusslicht der Liga, doch zeigt man eine tolle Moral, die jetzt in einem 3:2-Erfolg bei Eintracht Kempen mündete. Schon in der ersten Minute brachte Kilian Jacobs die Germania nach vorne. Christoph Kehr erhöhte auf 2:0 (38.) und Razvan Duma sorgte mit seinem 3:0 für kaum gekannte Glücksgefühle in Kückhoven. Doch es wurde nochmal eng, denn Kempen kam durch Florian Multhaupt (61.) und Simon Küppers, der einen Strafstoß verwandelte (76.), noch bis auf 2:3 heran.

Im Abstiegskampf bleibt auch weiterhin Germania Rurich stecken. Durch einen Treffer von Marco Weingart in der 47. Minute unterlag Rurich im Derby gegen den SV Brachelen mit 0:1. Der TuS Rheinland Dremmen hat seine Niederlagenserie endlich beendet und setzte sich im Prestige-Derby beim Oberbrucher BC mit 3:1 durch. Nachdem Yannick Plum für die Dremmener Führung verantwortlich gezeichnet hatte (23.), erhöhte wiederum Plum in der 56. Minute auf 2:0 für den Gast. Den Deckel drauf machte anschließend Simon Hohnen mit seinem Tor zum 3:0. Für Ergebniskosmetik sorgte schließlich Leopold Djon, der in der Nachspielzeit noch das 1:3 machte.

In einem Spiel, das lange 0:0 gestanden hatte, gewann Roland Millich zu Hause mit 3:1 gegen den SV Waldenrath/Straeten. Die Gäste-Führung durch Lars Dahlmanns drehten Jan Schaper, Christian Hemmer und Yannick Wersich in einen Sieg.