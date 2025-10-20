– Foto: Michael Schnieders

Kuckum gewinnt das Kreisderby, Ay-Yildizspor in der Ergebniskrise Mit einem 3:2-Erfolg rückt Aufsteiger Kuckum in der Tabelle an Ay-Yildizspor heran. Die Mannschaft von Orhan Özkaya kassierte die vierte Niederlage in Serie. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Ay-Yildizsp. Kuckum

Der SV Niersquelle Kuckum hat das Kreisderby gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven mit 3:2 (1:1) gewonnen. Aufsteiger Kuckum rückt damit mit nun neun Punkten bis auf einen Punkt an die zu Saisonbeginn so ambitionierten Gäste heran, die als Tabellenachter zehn Punkte vorweisen können. Diese Zähler verdankt Al-Yildizspor ihrem guten Saisonstart, denn gegen Kuckum kassierte die Mannschaft die vierte Niederlage in Serie.

Am Sonntag waren die Hückelhovener im Kuckumer Niersstadion zunächst das eindeutig bessere Team. Und nach zwei Minuten führten sie, als Trainersohn Kaya Wronna eine Kombination über Mehmet Yilmaz, Rafael und Hakan Odabasi erfolgreich mit einem Linksschuss unter die Latte zum 1:0 traf. Yannik Gillessen im Kuckumer Tor war sichtlich überrascht. Hückelhoven blieb am Drücker, obwohl die Mannschaft wegen einiger Ausfälle stark ersatzgeschwächt antreten musste. Selbst ihr 47-jähriger Trainer Orhan Özkaya musste von Beginn an ran. Schon in der 5. Minute hätte Ay-Yildiz auf 2:0 erhöhen können, aber der agile Mehmet Yilmaz scheiterte aus Nahdistanz an Kuckums Keeper Gillessen. Nach zehn Minuten zielte Rafael von der Strafraumgrenze etwas zu hoch – und traf in der 17. Minute mit einem Freistoß nur den Außenpfosten. So allmählich berappelte sich aber Kuckum und startete erste Offensivaktionen. Die wurden dann in der 36. Minute mit dem 1:1 belohnt. Über die rechte Seite erreichte Kuckums Außenverteidiger Justin Helwig Kollege Patrick Knorn, der den Ball über die Linie drückte.

Knorn setzte dann in der 45. Minute das nächste Ausrufezeichen, als er mit seinem starken linken Fuß und einem Schuss von der Strafraumgrenze den Pfosten des Hückelhovener Tores traf. Kuckums Trainer Christian Schmitz wechselte nach Wiederbeginn dann Benny Krüger für Artur Matern ein, und Krüger sollte auch schon nach fünf Minuten treffen. Gäste-Ersatzkapitän Timur Etcioglu bediente vor dem eigenen Strafraum mit einem total verunglückten Querpass Krüger, der dann keine Mühe hatte, zum 2:1 zu treffen. Hückelhoven tat sich in der Folge schwer und schien in der der 63. Minute besiegt, als Knorn nach einem Konter das 3:1 gelang.