Kuckum feiert vorzeitig den Aufstieg

Der SV Niersquelle Kuckum steht als Meister und Aufsteiger fest. Gegen den TuS Rheinland Dremmen setzten sich die Nierskicker durch einen späten Treffer von Benedict Krüger mit 1:0 durch – rechnerisch ist die Mannschaft nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Die Partie verlief zunächst offen, wobei Kuckum in der ersten Halbzeit mit zunehmender Spieldauer immer stärker wurde. Die Partie blieb auch in der Folgezeit offen – nur Tore wollten nicht fallen.

Den zweiten Platz hat Sean King, Trainer der SG Union Würm-Lindern, mittlerweile als Saisonziel ausgerufen. Und diesem Ziel ist die SG bereits am Freitagabend ein Stück nähergekommen. Im Derby gegen den SV Brachelen gelang beim 3:0 die erfolgreiche Revanche für die im Hinspiel erlittene 0:1-Niederlage. Mit einem Doppelschlag hatte Tim Janes bis zur 22. Minute eine 2:0-Führung herausgeschossen. Für die Entscheidung sorgte anschließend Eric Thevis mit seinem Treffer zum Endstand von 3:0 (54. Minute). Kurz vor Schluss hatte Maximilian Leuner vom SV Brachelen zudem die Rote Karte gesehen.

Schon ein Punkt hätte Kuckum zur Meisterschaft gereicht, doch zur großen Freude der Zuschauer machte Benedict Krüger nach einem Gestocher kurz vor Schluss den Siegtreffer. Nur zwei Minuten zuvor hätte Dremmens Sascha Schopphoven fast die Führung erzielt, er traf jedoch nur den Pfosten. Nach Abpfiff gingen die Feierlichkeiten auch schon los, es wurden Banner gehisst und eigens gedruckte T-Shirts waren natürlich auch vorhanden. „Das könnte ein langer Abend im Clubheim werden“, so Trainer Christoph Scheufen.

Spannend geht es weiterhin im Abstiegskampf zu. Einen wichtigen 2:0-Erfolg feierte dabei Germania Rurich gegen Eintracht Kempen. Damit nahm man nicht nur Revanche für die 0:7-Pleite im Hinspiel, sondern verließ auch die Abstiegsplätze, auf denen nun die Eintracht steht. Schon in der dritten Minute hatte Sebastian Syben die Germania in Führung gebracht. Erst in der Nachspielzeit gelang Khaled Hamdan Ali Khan das umjubelte 2:0.

Auch der SV Schwanenberg hat an diesem Wochenende ein Lebenszeichen gesendet, denn gegen den FSV Geilenkirchen hieß es am Ende 3:1 für die Schwäne. Zunächst hatte Philipp Heinrichs die Gäste-Führung erzielt (13.). Mit dem Rückstand gingen die Hausherren in die Pause. Nach dem Seitenwechsel drehte Schwanenberg die Partie durch Treffer von Michael Dukwen (56.) und Doppeltorschütze Felix Grafen (80. und 84.) Dennoch bleibt der SV mit nun 23 Punkten Vorletzter mit aktuell fünf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer.