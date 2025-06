Kuckum feiert den Aufstieg

In der Fußball-Kreisliga A Heinsberg beseitigt der Spitzenreiter die letzten Zweifel. Neue Hoffnung für Schwanenberg.

SV Niersquelle Kuckum – TuS Rheinland Dremmen 1:0 (0:0): Es war ein harter Kampf für den Spitzenreiter, ehe man am Ende den Sieg und den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machte. Dremmen agierte defensiv und setzte auf Konter und Kuckum tat sich lange Zeit schwer. Man spielte die Angriffe nicht konsequent zu Ende und so blieb es lange Zeit beim 0:0. Dremmen kam nur selten nach vorne, doch in der 80. Minute bot sich den Gästen die große Möglichkeit zur Führung, doch Sascha Schopphoven traf mit seinem Schuss nur den Innenpfosten. In der spannenden Schlussphase traf dann Benedict Krüger (88.) zum umjubelten 1:0, was endgültig alle Zweifel am Aufstieg beseitigte, womit die Feierlichkeiten beginnen konnten.

SG Union Würm-Lindern - SV Brachelen 3:0 (2:0): Das Derby lief vor großer Kulisse überwiegend fair ab. Gerade die Anfangsphase war hart umkämpft. Bei Würm-Lindern machte sich die Rückkehr einiger Spieler bemerkbar und man fand wieder zur starken Spielweise der Vorrunde zurück. Man drängte Brachelen immer mehr in die Defensive und mit einem Doppelschlag von Tim Janes (19. und 22.) schoss man sich eine sichere 2:0-Führung heraus. Brachelen versuchte zu antworten, kam aber nur selten zu zwingenden Offensivaktionen. Eric Thevis (54.) erhöhte kurz nach der Pause und im weiteren Spielverlauf geriet der Sieg von Würm-Lindern nicht mehr in Gefahr. Kurz vor dem Ende sah Brachelens Keeper Maximilian Leuner noch die rote Karte wegen Foulspiels.

SV Breberen – Dynamo Erkelenz 1:3 (0:1): Die Gäste aus Erkelenz zeigten von Beginn an, wer die stärkere Mannschaft ist. Die auf allen Positionen gut besetzte Mannschaft hatte mehr vom Spiel und konnte sich auch immer wieder gute Möglichkeiten erspielen. Viktor Bauer (14.) gelang die frühe Führung für Erkelenz. Breberen hielt gut dagegen und machte es Erkelenz über weite Strecken schwer. Armando Nakamura (55.) erhöhte für die Gäste, die es aber versäumten, das Spiel zu entscheiden. Breberen gab nie auf und kam durch Gianluca Janssen (85.) zum Anschlusstreffer. Plötzlich hatten die Gastgeber wieder Oberwasser und machten in den letzten Minuten Druck. Erst in der Nachspielzeit konnte Alexander Bechthold mit dem 1:3 für die Entscheidung sorgen.

SV Roland Millich – BC09 Oberbruch 2:3 (1:2): In einem guten Spiel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Millich war gewohnt offensivstark und ging durch Jordi Orbons (19.) in Führung. Oberbruch verkraftete das Gegentor gut und war vor allem in den Zweikämpfen gut drin und kam auch ohne Torjäger Oskar Tkacz immer wieder zu guten Chancen. Adin Dzidic (25.) und Sandy Bock (31.) drehten das Spiel zu Gunsten der Gäste, doch Millich war immer gefährlich. Yannick Wersich (50.) glich aus und in der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Am Ende setzte Oberbruch den Lucky Punch, als der stark aufspielende Sandy Bock den Siegtreffer von Umut Sevim (86.) auflegte.

SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten – SC Selfkant 2:4 (1:2): Selfkant erwischte den besseren Start und ging durch Christian Heinrichs (11.) früh in Führung. Anschließend verlief das Spiel ausgeglichen mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Gioele Vergossen (38.) erhöhte für Selfkant, doch noch vor dem Wechsel verkürzte Waldenrath/Straeten durch Andre Halcour (45.). Nach der Pause war dann Selfkant zunächst wieder aktiver und erhöhte durch Glody Kudura (60.). Die Gastgeber blieben aber im Spiel und verkürzten fast im Gegenzug durch Matthias Jansen (62.). Waldenrath/Straeten war anschließend die leicht überlegene Mannschaft, der Ausgleich wollte aber nicht gelingen, stattdessen traf Sandro Beckers (78.) zur Entscheidung für die Gäste.

FC Union Schafhausen II – TuS Germania Kückhoven 2:0 (0:0): Schafhausen spielte eine schwache erste Hälfte, in der man jegliches Engagement vermissen ließ. Kückhoven stand tief und machte es Schafhausen schwer und hielt so zur Pause das 0:0. In der zweiten Halbzeit war Schafhausen etwas wacher und ging durch einen Foulelfmeter von Maik Römer (53.) in Führung. Schafhausen war nun die überlegene Mannschaft, man spielte aber bei weitem nicht so stark wie in den vergangenen Wochen. Silas Schier (80.) erhöhte kurz vor dem Ende für die Schafhausener, die damit den Arbeitssieg perfekt machten.

SV SW Schwanenberg – FSV Geilenkirchen 3:1 (0:1): Es war die letzte Chance für die Mannschaft des SV Schwanenberg, die unbedingt einen Sieg brauchte. Doch das Spiel begann schlecht für die Gastgeber, als Philipp Heinrichs (13.) die Geilenkirchener früh in Führung brachte. Schwanenberg zeigte eine kämpferisch starke Leistung, konnte im ersten Durchgang aber seine wenigen Möglichkeiten nicht nutzen. Nach dem Wechsel legte Schwanenberg auch fußballerisch eine Schippe drauf, war die meiste Zeit am Drücker und besonders die zweiten Bälle wurden häufig gewonnen. Michael Dukwen (56.) gelang der schnelle Ausgleich und in der Schlussphase traf Felix Grafen (80. und 84.) zweimal und gibt den Gastgebern so neue Hoffnung im Abstiegskampf.

FC Germania Rurich – FC Eintracht Kempen 2:0 (1:0): Im Kellerduell hatte Rurich den besseren Start und ging durch Sebastian Syben (3.) früh in Führung. Es entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, die von beiden Seiten mit viel Einsatz angegangen wurde. Kempen brauchte etwas, um sich vom Rückstand zu erholen, hatte aber vor dem Wechsel noch die Möglichkeiten zum Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang ging es ausgeglichen weiter mit Möglichkeiten für beide Mannschaften. Die wurden aber nicht genutzt und so musste Kempen immer mehr aufmachen, was Rurich mehr Räume bot. In der Nachspielzeit war es Khaled Ali Khan mit einem Konter der das Spiel zu Gunsten der Ruricher entschied.

