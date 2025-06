Kuckum: Erst Aufstieg, nun auch Pokalfinale?

Der SV Niersquelle Kuckum spielt zweifellos eine herausragende Saison, die in der Vereinschronik einen Ehrenplatz bekommen dürfte: Erst löste der SV im Kreispokal mit dem 3:1-Viertelfinalsieg gegen Bezirksligist Germania Hilfarth das Ticket für den Mittelrheinpokal, und am Sonntag feierte er vorzeitig die A-Liga-Meisterschaft, spielt nach 19 Jahren künftig wieder in der Bezirksliga. „Die ist für uns die Bundesliga“, hatte Kuckums verstorbener legendärer Vorsitzender Hardy Beckers diese stets gerne genannt.