Kuckum deklassiert Würm-Lindern

Das Spitzenspiel der Liga endete am Freitagabend in einem Triumph von Spitzenreiter SV Niersquelle-Kuckum – und in einem Debakel für Verfolger Union Würm-Lindern: 7:1 gewannen die Niers-Kickeram Ende ihr Heimspiel und haben nun sechs Zähler Vorsprung auf Lindern. Zusätzlich steht die bessere Tordifferenz auf dem Konto von Kuckum.

Nach anfänglichem Abtasten kam Kuckum immer besser ins Spiel. Dennoch fiel der erste Treffer eher zufällig, denn Benedict Krügers Ball war wohl eher als Flanke geplant, landete in der 21. Minute aber im Netz. Das von vielen erwartete Topspiel nahm anschließend richtig Fahrt auf – allerdings nur in eine Richtung.

Fortan fand die Union so gut wie nicht mehr statt. Bis zur 27 Minute erhöhten Simon Schopen, der sehenswert von Patrick Knorn freigespielt wurde, und Rico Bischof auf 3:0. „In der Pause habe ich gesagt, dass wir jetzt weiter am Ball bleiben müssen“, sagte Kuckums Coach Christian Schmitz nach dem Spiel. Und das tat die Heimelf auf beeindruckende Art und Weise. Sollte es noch Zweifel gegeben haben, wer den Platz als Sieger verlässt, so wurden diese von Danny Hepner in der 49. Minute beseitigt, nachdem er aus spitzem Winkel zum 4:0 getroffen hatte.

Und es ging auch weiterhin vornehmlich in eine Richtung, denn von den Gästen kam nach wie vor sehr wenig Gegenwehr. Nach einer Kopfballverlängerung von Benedict Krüger machte Rico Bischof, der am zweiten Pfosten lauerte, das 5:0 (58.), während danach Tim Janes für das einzige Erfolgserlebnis für die Union sorgte und das 1:5 machte (83.).

Doch direkt im Anschluss erhöhte Benedict Krüger wieder auf 6:1. Und Krüger traf in 89. Minute noch per Strafstoß, nach einem Foulspiel an Jan Ockun, zum Endstand von 7:1. Hochzufrieden mit dem Spiel war naturgemäß Christian Schmitz: „Ich finde, wir haben von der 18. bis zur 90. Minute ein perfektes Spiel gemacht. Nur ganz am Anfang war Nervosität im Spiel. Außerdem haben wir teilweise richtig guten Fußball gespielt. Was die Mannschaft insgesamt in den letzten Wochen, den Pokal eingeschlossen, gezeigt hat, das war schon richtig Feuer.“

Und war das 7:1 für die Kukumer Verantwortlichen schon eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft? „Wie ich schon vor dem Spiel gesagt habe, denke ich nicht, dass wir eine Vorentscheidung erlebt haben. Es sind noch sieben Spiele, und die nächste Aufgabe am Mittwoch in Schwanenberg halte ich für ganz wichtig“, so Schmitz.

Bedient zeigte sich Union-Trainer Sean King nach der Begegnung: „Heute bin ich zum ersten Mal wirklich enttäuscht von meiner Mannschaft. Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel, waren zu weit weg von den Leuten und hatten insgesamt einen rabenschwarzen Tag.“ King sah an diesem Tag gar einen „Klassenunterschied“, sagte aber auch: „Zur Wahrheit gehört natürlich aber auch, dass wir heute einfach deutlich zu viele Fehler gemacht haben.“