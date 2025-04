Kuckum bleibt vorne – Selfkant schlägt Dremmen

– Foto: Miriam Senft

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte klare Siege für die Spitzenteams, aber auch Überraschungen. Während Tabellenführer Kuckum souverän gewann, musste Dremmen einen Dämpfer hinnehmen. Im Tabellenkeller feierte Breberen einen wichtigen Erfolg gegen Schwanenberg.

Kuckum souverän gegen Millich Tabellenführer Kuckum ließ gegen den Tabellenfünften Millich nichts anbrennen und siegte souverän. Zwar ging Millich durch Schaper (17.) in Führung, doch Dahmen (26.) und ein Doppelpack von Krüger (29./61.) drehten das Spiel. Faenger setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+3). Kuckum bleibt damit weiter an der Spitze.

Niersquelle Kuckum – Roland Millich 4:1

Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannick Kehrberg, Lucas Pick (63. Maurice Münten), Justin Jan Helwig, Yannik Bürger, Luca Faenger, Simon Schopen, Robin Dahmen, Benedict Krüger, Rico Bischof (77. David Kuhlen), Danny Hepner

Roland Millich: Darren Rice, Kilian Schmitz (89. Christian Hemmer), Roy Mühlenberg, Giuliano Franken, Manuel Memenga, Jan Schaper, Tim Hubert Peters (65. Justin Fischer), Felix Bischofs, Firat-Deniz Aslan (65. Fabian Reimann), Jordi Orbons, Kevin Rapp

Tore: 0:1 Jan Schaper (17.), 1:1 Robin Dahmen (26.), 2:1 Benedict Krüger (29. Foulelfmeter), 3:1 Benedict Krüger (61.), 4:1 Luca Faenger (90.+3)

Würm-Lindern weiterhin druckvoll unterwegs Würm-Lindern verteidigte Rang zwei mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Tabellenzehnten Kempen. Röhlen brachte die Gastgeber in Führung (36.), Hochgreef glich aus (51.), doch Janes (53.), Thevis (85.) und Eric Thevis (90.+2) sicherten den verdienten Erfolg. Kempens Torwart Prucnel sah in der 83. Minute die Rote Karte, was den Gästen zusätzlich schadete. Würm-Lindern bleibt damit erster Verfolger von Kuckum.

SG Union Würm-Lindern – FC Eintracht Kempen 4:1

SG Union Würm-Lindern: Jannick Troha, Michael Thevis, Nicolas Wypior, Eric Thevis, Benjamin Jansen, Steven Kohnen (45. Marcel Schmelzer) (81. Max Mänz), Tim Janes, Felix Sebastian Jansen, Julian Herzog, Baboucar Ceesay, Marc Röhlen

FC Eintracht Kempen: Bartosz Prucnel, Lars Geiser, Niklas Hillemacher, Simon Küppers (46. Carlos Ramakers), Nils Geiser, Tim Schumacher (79. Robbin Sandmeier), Timo Simeunovic (87. Nick Kaspers), Fabio Palmen, Florian Multhaup, Alan Felipe Gebhardt, Sascha Hochgreef

Tore: 1:0 Marc Röhlen (36.), 1:1 Sascha Hochgreef (51.), 2:1 Tim Janes (53.), 3:1 Michael Thevis (85.), 4:1 Eric Thevis (90.+2)

Rot: Bartosz Prucnel (83./FC Eintracht Kempen/) Klarer Heimsieg von Schafhausen Schafhausen feierte einen klaren Heimsieg gegen den Tabellennachbarn Rurich. De Brito (31.) brachte die Gastgeber in Führung, Hartmann (53.), Hotopp (78.) und Römer per Elfmeter (83.) erhöhten. Mit dem Sieg zieht Schafhausen an Rurich vorbei und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf. Rurich bleibt auf Platz zwölf.

Union Schafhausen II – FC Germania Rurich 4:0

Union Schafhausen II: Niklas Sistermanns, Julian Joeken (71. Silas Schier), Marc Hotopp, Shkumbin Thaqi (61. Maximilian Sausen), Andre Schornstein, Sven Rütten, Kai Franken (46. Lukas Hartmann), Justin Küppers (80. Marcel Schmidt), Max De Oliveira, Maik Römer, Lucas De Brito (81. Paul Kohnen)

FC Germania Rurich: Thomas Krings, Arjan Gerrath, Dennis Schieren, Michel Neuber, Michal Haranczyk (71. Felix Lennart Nollmann), Thomas Lambertz, Deniz Eyüp Engels, Nils Ingendorn, Justin Longley, Simon Zitz, Marc Bräuer

Tore: 1:0 Lucas De Brito (31.), 2:0 Lukas Hartmann (53.), 3:0 Marc Hotopp (78.), 4:0 Maik Römer (83. Foulelfmeter) Kückhoven chancenlos gegen Erkelenz Schlusslicht Kückhoven war gegen Dynamo Erkelenz chancenlos. Turan (29.), Schmidt (41.), Jabbie (56.) und Bechthold per Elfmeter (76.) sorgten für einen deutlichen Gästeerfolg. Dynamo bleibt mit dem Sieg auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe, Kückhoven steht weiter abgeschlagen am Tabellenende.