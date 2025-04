Kuckum bleibt Tabellenführer

Der SV Kuckum bleibt an der Tabellenspitze. – Foto: Miriam Senft

Der SV Niersquelle Kuckum hat am 22. Spieltag die Tabellenführung der Kreisliga A Heinsberg erfolgreich verteidigt. Am Ostermontag gelang dem Spitzenreiter ein 4:1-Auswärtssieg bei Union Schafhausen II. Die Union hatte zuvor drei Siege in Folge eingefahren, musste sich dieses Mal aber dem überlegenen Gast fügen.

Mo., 21.04.2025, 13:00 Uhr Union Schafhausen Schafhausen II Niersquelle Kuckum Kuckum 1 4 Bereits in der 9. Minute brachte Simon Schopen die Niers-Kicker in Führung, nach 29. Minuten erhöhte Danny Hepner auf 2:0. Damit war die Partie allerdings noch lange nicht entschieden, denn nach 61 Minuten verkürzte Maik Römer auf 1:2. Doch statt den Ausgleich zu erzielen, musste Schafhausen anschließend noch zwei Treffer schlucken: Top-Torjäger Benedict Krüger traf in der 81. und 90. Minute.

Im Abstiegskampf steckt weiterhin der SV Schwanenberg. Noch am Gründonnerstag ließ das 3:2 im Nachholspiel bei Eintracht Kempen aufhorchen, doch am Montag unterlag man beim SV Waldenrath-Straeten deutlich mit 0:4. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Jochen Dautzenberg per Freistoß das 1:0 für die Hausherren. Das 2:0 erzielte Andre Halcour in der 61. Minute, während das 3:0 von Hendrik Beumers die Entscheidung brachte (85. Minute). Nach Ablauf der regulären 90 Minuten machte Lars Philippen noch das 4:0. Die Abstiegsränge verlassen hat derweil Germania Rurich nach einem verdienten 4:1-Sieg bei Germania Kückhoven. Nach knapp 20 Minuten erzielte Simon Zitz das 1:0 für Rurich. Gerade als Kückhoven ein wenig besser ins Spiel fand, traf Thomas Lambertz sehenswert per Freistoß zum 2:0 (45.). Als Khaled Hamdan Ali Khan in der 62. Minute das 3:0 gemacht hatte, war die Partie durch. Marc Bräuer erhöhte auf 4:0 (87.), Steffen Fell gelang noch das 1:4 per Distanzschuss.