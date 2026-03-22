Kuchinke antwortet Damm: Scharmbeck holt Punkt in Rotenburg

Den Scharmbeckern gelang es, die Begegnung ausgeglichen zu gestalten. Schließlich gelang es dem Aufsteiger, nach einem hohen Ballgewinn durch Sascha Damm in Führung zu gehen (33.). Die Freude dauerte aber nur für wenige Minuten an, weil Torhüter Brian Mehm RSV-Angreifer Justin Kuchinke von den Beinen holte (43.). Den fälligen Strafstoß übernahm der Gefoulte selbst und markierte den Ausgleich (44.).