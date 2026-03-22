 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Kuchinke antwortet Damm: Scharmbeck holt Punkt in Rotenburg

Landesliga Lüneburg: Der Aufsteiger sammelt Selbstvertrauen bei einem Spitzenteam

von Moritz Studer · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Landesliga Lüneburg
Rotenburg
SG SPA

Ein Punkt für den Kopf. Sicherlich bringt das Remis die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen beim Rotenburger SV dem Klassenerhalt nicht unbedingt näher, trotzdem macht das Unentschieden bei einem Spitzenteam dem Schlusslicht Mut.

Heute, 15:00 Uhr
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
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Abpfiff

Den Scharmbeckern gelang es, die Begegnung ausgeglichen zu gestalten. Schließlich gelang es dem Aufsteiger, nach einem hohen Ballgewinn durch Sascha Damm in Führung zu gehen (33.). Die Freude dauerte aber nur für wenige Minuten an, weil Torhüter Brian Mehm RSV-Angreifer Justin Kuchinke von den Beinen holte (43.). Den fälligen Strafstoß übernahm der Gefoulte selbst und markierte den Ausgleich (44.).

Nach dem Seitenwechsel blieben die Rotenburger zwar am Drücker, bekamen ihre Möglichkeiten aber nicht ins Zählbares umgemünzt. Dadurch werden die Scharmbecker die Rote Laterne zwar nicht los, können aber eine Menge Selbstvertrauen mit in die bevorstehenden Begegnungen auf Augenhöhe nehmen.