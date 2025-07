Kuchen, Tore, Titel

Das Endspiel um Platz eins bei den Lingener Stadtmeisterschaften fand am gestrigen Sonntag, dem 20. Juli 2025, auf dem Gelände des VfB Lingen statt. Vor vollen Rängen machte der SV Holthausen-Biene von Beginn an deutlich, warum er als frisch gekürter Landesliga-Meister antrat. Bereits in der 6. Minute zirkelte Freistoßspezialist Fabian Thole den Ball sehenswert ins Eck. Nur wenige Minuten später erhöhte Johannes Wintermann nach feiner Vorarbeit auf 2:0, ein Start nach Maß für die „Bienen“.

Der SV Altenlingen wirkte zunächst überfordert, fand jedoch nach einer knappen halben Stunde besser ins Spiel. Die Defensive stabilisierte sich, die Ballstafetten wurden sicherer, und in der 32. Minute sorgte André Schnettberg mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Anschlusstreffer. Das 2:1 brachte die Partie zurück in die Balance, und die Tribünen am Wallring bebten. Holthausen-Biene blieb zwar optisch überlegen, doch Altenlingen präsentierte sich nun kämpferisch und mutiger. Die zweite Halbzeit versprach Spannung und reichlich Brisanz.