Kuchen, Kicker und die schönste Anlage Deutschlands

Es gibt Tage, da merkt man schon beim Betreten des Sportplatzes: Hier stimmt die Mischung. Ein bisschen Rasen, ein bisschen Sonne, und ein Stadionsprecher, der zur Begrüßung erst Norddeutschland, dann gleich ganz Deutschland zum schönsten Sportplatz kürt. Beim VfB Lingen darf man offenbar träumen – und frieren muss man auch nicht, denn wer zu viel Kuchen kauft, kann ihn einfach einfrieren. Praktisch.

Zwölf Teams haben sich eine Woche lang durchs Turnier gespielt, von Schepsdorf bis Clusorth-Bramhar, vom Gastgeber bis hin zu Holthausen-Biene, die schon beim Warmlaufen aussahen, als würden sie den Pott am liebsten gleich ins Auto packen. Doch bevor es um Glanz und Gloria ging, wurde Bronze vergeben: Freren gegen Brögbern. Zwei Ligen Unterschied, fünf Tore, ein Oktopus-Torwart und das sichere Gefühl, dass in Brögbern vermutlich jeder lange Ball einen Namen trägt. Am Ende Bronze für Freren, Applaus für alle.