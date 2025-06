„Kubi“ stürmt jetzt für Pipinsried: Bayernligist verpflichtet Kubilay Celik

Der 26-jährige Vollblutstürmer spielte zuletzt zwei Jahre beim Bayernliga-Rivalen Heimstetten, wo er in 54 Spielen 25 Tore erzielte. Zudem gelangen ihm noch 14 Assists in der vergangenen Saison. Davor kickte der Fan von Fenerbahçe Istanbul unter anderem beim Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld, wo er in 60 Spielen in der ersten Mannschaft 14 Tore schoss. In der Jugend spielte Celik zusammen mit FCP-Kapitän Benedikt Lobenhofer in Milbertshofen.

„Kubi hat sich in den letzten zwei Jahren in Heimstetten, die auch für einen guten, offensiven Fußball stehen, sehr gut entwickelt“, sagt Sportlicher Leiter Johannes Müller. „Seine Torbeteiligungen pro Spiel belegen das.“ Celik polarisiere „mit seiner Spielweise ab und an. Das haben wir als gegnerische Mannschaft erlebt. Das wird unserem Team helfen, weil wir aggressiver und ekliger werden müssen.“