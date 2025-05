KTSV Preußen Krefeld schickt Boisheim in die B, Nettetal II ist durch

Der Hülser SV leistete Schützenhilfe im Aufstiegskampf! Der Tabellenzweite Thomasstadt Kempen verlor durch ein Tor von Jakob Dohmen mit 0:1 beim Bezirksliga-Absteiger, weshalb der TSV Kaldenkirchen nun die große Chance hat, mit einem Sieg gegen die VSF Amern II mit Kempen gleichzuziehen. Im Auf- und Abstiegsfall gäbe es bei Punktgleichheit eine Relegation. Platz zwei ist ein Aufstiegsplatz zur Bezirksliga, es ist also so spannend wie nie. Der TSV spielt bereits am Freitag in Amern.

Das Geschenk von Hüls konnte der TSV Kaldenkirchen nicht verwerten, denn bei der VSF Amern II setzte es eine überraschende 2:3-Pleite. Das Ergebnis war folgenreich, denn dadurch ist der SC Union Nettetal II in die Bezirksliga aufgestiegen - mehr hier ! Amern II verlässt außerdem den Tabellenkeller.

VSF Amern II – TSV Kaldenkirchen 3:2

VSF Amern II: Jannik Scholz, Timo Vollekier, Christian Loers - Trainer: Maximilian Lobermeier

TSV Kaldenkirchen: Tim Schwan, Noah Gurrath (45. Dimitri Sudakov), Nils Heines (36. Julian Pachel), Nils Graé, Kevin Kleier, Tom Büsen (86. Marius Wenzel), Timo Steuten, Lennox Wefers, Joel Wegener, Steffen Eichler, Benjamin Gutrath (67. Sabit Gashi) - Trainer: Andre Küppers

Tore: 1:0 Timo Vollekier (15.), 2:0 Christian Loers (26.), 2:1 Steffen Eichler (27.), 3:1 Jannik Scholz (28.), 3:2 Timo Steuten (73.)

Ebenfalls im Fokus stand am Freitag das Duell zwischen KTSV Preußen und Boisheim, Vorletzter gegen Letzter. Die Tore von Lukas Hermersmann und Neil Bick-Fuertes besiegelten im zweiten Durchgang nicht nur den 3:1-Erfolg der Hausherren, sondern auch den direkten Abstieg von Boisheim nach nur einem Jahr in der Kreisliga A. Die Preußen wahren sich die Mini-Chance auf den Klassenerhalt, könnten aber schon am Sonntag in die Kreisliga B folgen. KTSV Preussen Krefeld – TSV Boisheim 3:1

KTSV Preussen Krefeld: Niklas Görtz, Jan Platen, Paul Klupsch (68. Dominik Krüger), Carlos Andreas, Luis Hagel, Stefan Ulbrich (85. Jannis Metzer), Alexander Schier, Roberto Caraman (56. Valentin Schneider), Lukas Hermesmann (73. Kalle Himmelein), Kolja Nähr, Benjamin Fischer (68. Neil Bick-Fuertes) - Trainer: Marvin Kütter - Trainer: Tim Rother

TSV Boisheim: Thimo Mergel, Dominik Ravichandran, Eric Bongartz, Alexander Roesges, Phillip Deutges, Daniel Popella, Fabian Pesch, Alexander Stricker, Melvin Risse, Justin Bröxkes, Jan Ballis - Trainer: Sawwas Panagiotidis

Tore: 1:0 Paul Klupsch (28.), 1:1 Melvin Risse (36.), 2:1 Lukas Hermesmann (64.), 3:1 Neil Bick-Fuertes (88.)

Durch den eindeutigen 4:0-Erfolg - Semih Ergin traf entscheidend nach der Pause (46.) zum 3:0 - hat auch TIV Nettetal vorerst den Tabellenkeller verlassen und den VfR Fischeln II in de Tabelle überholt. TIV Nettetal – VfR Krefeld-Fischeln II 4:0

TIV Nettetal: Merlin Janz, Eray Özcan, Kadir Yildiz, Ali Aymirgen, Dogukan Kumlu, Semih Ergin, Kasim Bünyamin Balci, Jeremy Wilmsmeyer, Kevin Kaminski, Mustafa Toker, Joanis Parigoridis - Trainer: Sezai Özcan

VfR Krefeld-Fischeln II: - Trainer: Leon Pietta - Trainer: Sebastian Suski - Trainer: Jochen Hellmich

Tore: 1:0 Joanis Parigoridis (13.), 2:0 Kasim Bünyamin Balci (43.), 3:0 Semih Ergin (46. Foulelfmeter), 4:0 Idris Oktay (83.)

Der starke Lauf des SC Niederkrüchten hält an, denn nach einem 4:1-Erfolg über den SSV Strümp klettert der vormalige Abstiegskandidat auf Rang neun in der Tabelle. Matchwinner war in jedem Fall Kai Schmidt, der gleich zwei Freistößte direkt im Tor unterbrachte. SC Niederkrüchten – SSV Strümp 4:1

SC Niederkrüchten: Tim Friedrich, Tim Peters, Laurens Coenen, Florian Gries, Christian Holländer, Leon Settele, Kai Schmidt, Sebastian Schönauer, Armend Zymeraj (91. Christoph Boers), Jochen Höfler, Tom Vogl (69. Jonas Klaps) - Trainer: Alexander Deuß - Trainer: Thomas Richter

SSV Strümp: Niklas Büschkens, Dennis Koch, Florian Gladischefski, Manuel Kämpfe-Pineda, Semih Sever, Dominik Birgels, Anton Peter James Hagenow, Robin Jan Schreiner, Enes Altunel, Diego Ugo Pedro Liebrich, Nick Groll - Trainer: Mike Hein

Schiedsrichter: Marco Kaisers

Tore: 1:0 Kai Schmidt (4.), 2:0 Kai Schmidt (28.), 2:1 Manuel Kämpfe-Pineda (45.+1), 3:1 Sebastian Schönauer (51.), 4:1 Tim Peters (78.)

Rot: Nick Groll (72./SSV Strümp/)

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Sa., 24.05.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Krefeld-Bockum II

So., 25.05.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - KTSV Preussen Krefeld

So., 25.05.25 14:00 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Boisheim

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Niederkrüchten

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - Hülser SV

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Vorst - VSF Amern II

So., 25.05.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TIV Nettetal

So., 25.05.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC Viktoria 07 Anrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Strümp - FC Hellas Krefeld



34. Spieltag

So., 01.06.25 12:30 Uhr VSF Amern II - SC Union Nettetal II

So., 01.06.25 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Thomasstadt Kempen

So., 01.06.25 13:00 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Meerbusch III

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn

So., 01.06.25 15:00 Uhr TIV Nettetal - SSV Strümp

So., 01.06.25 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Boisheim - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 01.06.25 15:30 Uhr Hülser SV - SV Vorst

So., 01.06.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Kaldenkirchen

