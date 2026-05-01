KSV zeigt Moral, doch SVC entscheidet das Spiel früh

– Foto: Florian Weiden

Bereits in der Anfangsphase stellte der SVC die Weichen auf Sieg: In der 15. Minute war es A. Lammers, die nach einem schnellen Angriff zur Führung traf. Nur vier Minuten später erhöhte I. Janßen (19.) auf 2:0 und unterstrich die starke Anfangsphase der Gäste. Der KSV fand kaum Zugriff auf das Spiel, während der SVC weiter zielstrebig nach vorne spielte. In der 24. Minute folgte bereits der nächste Treffer: S. Brockhaus vollendete einen gut vorgetragenen Angriff zum 3:0.

Der SV Concordia Emsbüren hat beim KSV einen auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg eingefahren und dabei vor allem offensiv überzeugt. Von Beginn an zeigten die Gäste eine hohe Präsenz, setzten den Gegner früh unter Druck und nutzten ihre Chancen konsequent.

Auch nach der Pause blieb der SVC zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Dem KSV bot sich in der 54. Minute die Chance auf den Anschluss, doch ein Elfmeter blieb ungenutzt . Ein möglicher Wendepunkt blieb somit aus.

Die Gäste hielten das Tempo weiterhin hoch und spielten ihre Angriffe konsequent aus. In der 70. Minute erhöhte L. Tiebel mit einem platzierten Abschluss auf 4:0, bevor A. Tiebel in der 83. Minute den Schlusspunkt setzte und zum 5:0-Endstand traf.

Im Anschluss an die Partie äußerte sich die Co-Trainerin des KSV im Gespräch mit dem FuPa-Team zur Niederlage. Sie verwies vor allem auf personelle Ausfälle: „Uns haben Spielerinnen gefehlt – insbesondere im Sturm und im Zentrum.“ Zudem beschrieb sie die erste Halbzeit als schwierig, hob jedoch die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang hervor: „In der zweiten Halbzeit haben wir es mit dem vorhandenen Kader sehr gut durchgezogen, daran wollen wir arbeiten.“

Als wichtigste Erkenntnis nannte sie Verbesserungsbedarf in der Kommunikation sowie im Verschieben – sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

Über die gesamte Spielzeit hinweg überzeugte der SVC durch Effizienz, klare Offensivaktionen und eine strukturierte Spielweise. Besonders die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten, sodass sie das Spiel kontrollieren und konsequent zu Ende bringen konnten. Der KSV zeigte im zweiten Durchgang zwar eine bessere Leistung, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

Mannschaft.

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