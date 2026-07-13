KSV Vatan Sport verpflichtet Offensivtalent Leon Schmeißer Der 20-Jährige wechselt von Dynamo Schwerin nach Bremen und bringt bereits Erfahrung aus der NOFV-Oberliga mit. von smu · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: KSV Vatan Bremen

Der KSV Vatan Sport Bremen hat mit Leon Schmeißer einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 20 Jahre alte Linksfuß kommt von Dynamo Schwerin und soll künftig die Offensive der Bremer verstärken.

Schmeißer wurde unter anderem im Nachwuchs von Energie Cottbus ausgebildet. Später führte ihn sein Weg über mehrere höherklassige Stationen. Für den Berliner AK 07, den VFC Plauen und zuletzt Dynamo Schwerin sammelte der Offensivspieler bereits Erfahrungen in der NOFV-Oberliga. Tempo und Technik für die Offensive