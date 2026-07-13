KSV Vatan Sport verpflichtet Offensivtalent Leon Schmeißer

Der KSV Vatan Sport Bremen hat mit Leon Schmeißer einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 20 Jahre alte Linksfuß kommt von Dynamo Schwerin und soll künftig die Offensive der Bremer verstärken.
Schmeißer wurde unter anderem im Nachwuchs von Energie Cottbus ausgebildet. Später führte ihn sein Weg über mehrere höherklassige Stationen. Für den Berliner AK 07, den VFC Plauen und zuletzt Dynamo Schwerin sammelte der Offensivspieler bereits Erfahrungen in der NOFV-Oberliga.
Tempo und Technik für die Offensive
Der Neuzugang ist vor allem auf der Außenbahn zu Hause. Bereits bei seinem Wechsel nach Plauen wurde Schmeißer als schneller und beweglicher Außenspieler beschrieben.
Mit seiner Dynamik, seiner Technik und seinem Tempo soll der 20-Jährige dem Offensivspiel von Vatan Sport zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Trotz seines jungen Alters bringt Schmeißer bereits höherklassige Erfahrung mit und will nun im Bremer Amateurfußball den nächsten Schritt seiner Entwicklung machen.