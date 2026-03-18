KSV-U17 Juniorinnen starten erfolgreich in die Rückserie

Am Sonntag um 13 Uhr empfingen die Junglöwinnen die U-17 Juniorinnen des VFL Eiterfeld zum ersten Rückrundenspiel in der Verbandsliga Nord. Nach einer langen Winterpause gingen die Spielerinnen des Trainerduos Krause/Krull, auch aufgrund des deutlichen Hinspielerfolgs, favorisiert in die Partie und wurden Ihrer Favoritenrolle auch über die gesamte Spielzeit gerecht.

In Hälfte Eins brachte Paulina Kapsa in Farben in der 7. Spielminute in Führung und Nora Meißner baute den Vorsprung mit ihrem Doppelpack in der 8. und 10. Minute noch in der Anfangsviertelstunde komfortabel aus. Im Anschluss ließen die Junglöwinnen etwas die Konsequenz im Angriffsspiel vermissen und so war der Treffer zum 4:0 von Lara Rodewald in der 27. Minute der einzige weitere erfolgreiche Torabschluss im restlichen Verlauf der 1. Halbzeit.

Auch in Hälfte Zwei kontrollierten die Junglöwinnen die Begegnung und bauten folgerichtig die Führung durch Treffer von Lorena Raspudic (42. Min.), erneut Paulina Kapsa (57. Min.) und Emilia Cnyrim (68. Min.) auf 7:0 aus. Weil sich bei schönstem Frühlingswetter doch die ein- oder andere Ungenauigkeit im Spiel des Nachwuchses der KSV-Damen einschlich, blieb es dann auch nach 80 Minuten bei diesem Ergebnis.

Am kommenden Wochenende sind die Junglöwinnen spielfrei und greifen erst 22.03.26 um 13 Uhr mit dem nächsten Heimspiel gegen die Vertretung der SG Landau/Wolfhagen in den Kampf um die Meisterschaft ein.