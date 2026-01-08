KSV-Trainer verlängert: „Projekt ist noch nicht abgeschlossen“

Der Kevelaerer SV setzt auf der Trainerposition auf Kontinuität. Der Bezirksligist hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Patrick Znak in der Winterpause gleich um zwei Jahre verlängert. Auch Co-Trainer Dennis Hermens bleibt dem KSV mindestens ein weiteres Jahr erhalten.

Herr Znak, Ihre bisherige Zeit beim Kevelaerer SV lässt sich durchaus als Erfolgsgeschichte beschreiben. Wie leicht ist Ihnen die Entscheidung gefallen, die Zusammenarbeit gleich um zwei Jahre zu verlängern?

Der inzwischen 36-jährige Znak hatte sein Traineramt im Herbst 2020 angetreten – damals noch in der Kreisliga A. Seitdem verzeichnet der Kevelaerer SV einen permanenten Aufwärtstrend. 2022 gelang der Aufstieg in die Bezirksliga, in der sich die Mannschaft mittlerweile etabliert hat. Die vergangene Saison beendete der KSV als Tabellenfünfter – das beste Ergebnis einer Kevelaerer Bezirksliga-Mannschaft seit der Saison 2008/09. In der laufenden Spielzeit hat sich der Kevelaerer SV auch von einer zwischenzeitlichen Verletzungsmisere nicht aus der Bahn werfen lassen und überwintert auf Rang sechs.

Wie bewerten Sie die Entwicklung, die das Team in den vergangenen fünf Jahren unter Ihrer Leitung genommen hat?

Patrick Znak: "Der Verein hat schon länger signalisiert, dass er gerne mit mir weitermachen möchte. Ich habe mir das zunächst noch ein bisschen offengehalten, aber das war zeitlich noch total im Rahmen. Mir war wichtig, dass der Großteil des Kaders zusammenbleibt. Das wird auch so sein. Mir fehlen nur noch fünf Zusagen für die neue Saison. Ich sehe meine Verlängerung als wichtiges Bekenntnis zu einem Projekt, das noch nicht abgeschlossen ist. Die Jungs sind noch so jung – da ist noch vieles möglich."

Znak: "Wir sind nach der Pandemie im ersten richtigen A-Liga-Jahr als Meister aufgestiegen. In der ersten Bezirksliga-Saison haben wir uns personell gut verstärkt und gleich einen einstelligen Tabellenplatz erzielt. Im zweiten Jahr lief nicht alles rund, aber wir haben trotzdem frühzeitig den Klassenerhalt geschafft. In der letzten Saison haben wir wieder eine Transferoffensive getätigt und zwischenzeitlich sogar ein bisschen über unsere Verhältnisse gespielt. Die Entwicklung ging stetig nach oben. Man muss sich nur mal überlegen: Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir aus der A-Liga aufgestiegen sind, und jetzt zählen uns andere vor der Saison schon zum Kreis der Titelanwärter."

Anfang Dezember haben Sie Alarm geschlagen, weil Ihre personell geschwächte Mannschaft in eine Ergebniskrise geraten war. Mit zwei Siegen gelang zum Abschluss der Hinrunde die Trendwende. Was war aus Ihrer Sicht der Schlüssel dafür?

Znak: "In Dennis Tegeler und Andrea Quarta sind zwei wichtige Jungs wieder zurückgekommen. Auf der anderen Seite war uns die Dringlichkeit unserer Situation jederzeit bewusst. Wir wollten unbedingt mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen und haben dann noch einmal all unsere Kräfte gebündelt. Immer, wenn wir in den letzten Jahren im Kampf um den Klassenerhalt an einem Punkt waren, wo wir abliefern mussten, haben wir das auch geschafft."

Ihr Team steht aktuell auf Rang sechs. Mit welchen Vorsätzen gehen Sie und der Kevelaerer SV ins neue Jahr?

Znak: "Wir haben in der Hinrunde 25 Punkte geholt. Das würden wir gerne wiederholen, denn dann hätten wir am Ende genauso viele wie letztes Jahr. Vielleicht schaffen wir es sogar, diese Marke zu knacken – das sollte für eine gute Platzierung reichen. Ich wäre aber schon froh, wenn wir weniger oft unentschieden spielen würden und ein paar mehr Spiele auf unsere Seite ziehen könnten. Zudem hoffe ich, dass in der Winterpause noch einige der Verletzten wieder fit werden."

Können Sie sich vorstellen, auch über den Sommer 2028 hinaus Teil des Kevelaerer Projekts zu bleiben? Welche langfristigen Ziele haben Sie sich gesteckt?

Znak: "Ich möchte das nicht ausschließen. Natürlich habe auch ich selbst noch Ambitionen, aber die Jungs sind mir sportlich und menschlich sehr ans Herz gewachsen. Viele Spieler habe ich schon als Jugendliche begleitet und sehe nun zu, wie sie erwachsen werden. Wir achten jetzt erst einmal darauf, uns weiter in der Bezirksliga zu etablieren. Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Wer weiß, wo die Reise hingeht, wenn die Tendenz weiterhin nach oben zeigt."

Das Gespräch führte Nils Hendricks