KSV startet mit Auswärtssieg ins Jahr 2026

Auf Grund einer Leistungssteigerung nach der Pause holten sich die KSV-ler verdient die drei Punkte gegen eine nur während der ersten Hälfte annähernd auf Augenhöhe agierende Blankenlocher Mannschaft. Sie verteidigten damit ihren dritten Tabellenplatz, während die Gastgeber weiterhin nur einen Zähler von der Abstiegsrelegation positioniert sind. Auf dem Nebenplatz fanden die Spieler beider Teams schwierige Bodenverhältnisse vor, was eine saubere Spielweise oft erschwerte. Mit Körpereinsatz und schnörkelloser Spielweise erarbeiteten sich die Einheimischen während der ersten halben Stunde dann auch mehr Vorteile als der zeitweise recht sorglos und zu kompliziert agierende Gegner. Die Waldstädter hätten sich in dieser Phase so auch nicht über den einen oder anderen Gegentreffer beschweren dürfen. Sie gingen stattdessen kurz vor dem Pausenpfiff selbst in Führung. Die erste Gelegenheit hatte zunächst der prima frei gespielte Hassan Hout, der aber den Ball zu unplatziert SVB-Hüter Timo Schlimm in die Arme schoss (1.). Erst eine Viertelstunde später folgte die nächste Toraktion, bei der sich indessen beide Seiten auszeichnen konnten. Matteo Amoruso zirkelte einen Freistoß aussichtsreich an der Abwehrmauer vorbei, KSV-Keeper Christian Becker verhinderte den Einschlag allerdings mit einem sehenswerten Flug in den bedrohten Torwinkel (17.). Auf der anderen Seite schoss dann Michel Deuß weniger gefährlich über den Kasten (20.). Wenig später sprang der von Adam Nagel abgefeuerte Ball vom Innenpfosten wieder ins Feld, wo die unaufmerksame KSV-Hintermannschaft wiederum ohne Gegnerzugriff den Nachschuss zuließ, der aber knapp vorbei strich (24.). Die Gäste hingegen hatten sich nur zaghaft dem gegnerischen Tor angenähert: Bei einem schönen Angriff schlenzte Pavel Bagrets die Kugel aber äußerst ungefährlich ins Gelände (30.). Besser angenähert, aber ebenfalls das Ziel verfehlt, hatte Dennis Bäuerle bei einem Freistoß in der 33. Minute. Die Nordsternler zeigten nun auch spielerisch verbesserte Aktionen. Lukas Eckert ließ aber die Führung liegen, als er nach einem Eckstoß seinen Kopfball am zweiten Pfosten noch neben den Kasten setzte (35.). Dem ging eine erwähnenswerte Fairplay Aktion eines Blankenlocher Spielers voraus, der die fehlerhafte Entscheidung des Schiris auf Torabstoß zu Ungunsten seiner Mannschaft korrigierte. Respekt! Dann verpasste auch Hout den Führungstreffer, als sein Lüpfer über den SVB-Goalie nur am Innenpfosten landete (40.). Der Gegenzug ermöglichte es stattdessen den Gastgebern in Front zu gehen. Dominic Hoffmann war nach einer KSV-Abwehraktion zu überrascht von der freien Schussposition und verfehlte das Gehäuse überdeutlich (41.). Mit einem der wenigen zielstrebigen Offensivaktionen gelang den Gästen dann doch noch die Halbzeitführung. Benjamin Bindereif verlagerte das Geschehen mit einem weiten Diagonalpass auf Tom Niederer, dessen Flankenball zu dem am zweiten Pfosten unbewacht postierten Eckert abgewehrt wurde. Aus spitzer Position schlug der nicht einfach zu verarbeitende Ball per Direktabnahme neben dem entfernten Pfosten zum 0:1 im Kasten ein (43.). Die Truppe von Coach Christian Stumpf setzte dessen Vorgaben bei der Halbzeitansprache unverzüglich um, denn gleich bei der ersten Torannäherung klingelte es im Blankenlocher Kasten. Nachdem ein erster Schussversuch noch abgeblockt wurde, fand der von Dennis Bäuerle scharf abgefeuerte Ball den Weg neben den Pfosten zum 0:2 (46.). Darauf folgte eine dominante Viertelstunde der Gäste mit weiteren Torgelegenheiten. Bagrets tauchte wieder aussichtsreich vor Schlimm auf, zielte aber letztlich zu ungenau (47.), ebenso wie Bäuerle eine Minute später. Dann hinderte der Pfosten einen Bindereif-Treffer aus kurzer Distanz (50.). Fünf Minuten später wurde die Überlegenheit der Waldstädter belohnt. Bäuerles Freistoßball erreichte das Getümmel im Strafraum, wo ihn Hoffmann unfreiwillig und für seinen Keeper unerreichbar in den Torwinkel zum 0:3 verlängerte (55.). Sekunden später verhinderte Schlimm Schlimmeres, als er großartig gegen Bagrets rettete (56.). In der Folge entzogen sich die Schützlinge von Tainer Stephan Arnold zunehmend der Umklammerung und kamen wieder besser in die Partie. So zeigte sich die Stumpf-Truppe im kollektiven Tiefschlaf, als man Kai Rothe recht unbehelligt ziehen ließ. Aber Becker entschied die Eins gegen Eins-Situation bravourös für sich (69.). Es sollte aber trotz des nie nachlassenden Einsatzes der Heimtruppe die letzte bedrohliche Gelegenheit für die KSV-ler gewesen sein. Vielmehr versprühten sie in der Schlussphase selbst wieder Torgefahr. Ein sehenswertes Solo-Programm von Bjarne Waßmuth hätte dann bei andersartiger Ausführung (kann man üben) auch einen Treffer verdient gehabt. Knapp zwei Meter vor dem Kasten verhinderte diesen aber der SVB-Goalie mit einem Superreflex (80.). Kurz darauf fackelte Bäuerle im Anschluss an einen von Samir Frank getretenen Eckball nicht lange und sorgte mit einem Flachschuss aus rund 30 Metern zum 0:4-Endstand (83.). Am kommenden Sonntag gastiert der KSV beim punktgleichen Hardtwald Nachbarn FSSV, eine ungleich schwierigere Aufgabe. Im Hinspiel teilte man sich die Punkte. Fraglich, ob beide Teams damit aktuell zufrieden sein würden. Eine offene und traditionell emotionale Begegnung, in der jedes Resultat möglich ist (Hans-Dieter Brumm, Karlsruher SV).