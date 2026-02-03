KSV schließt Winterfenster

– Foto: Claus G. Stoll

Der KSV Hessen Kassel hat zum Ende der Wintertransferperiode noch einmal nachgebessert: Felix Schlüsselburg, Joyce Luyeye-Nkula und David Emmanuel verlassen den Regionalligisten, Shaban Zenku stößt neu zum Kader. Der 21-jährige Kasseler erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und kam im Test gegen Marburg bereits zum Einsatz.

Zenku bringt einen Ausbildungsweg mit, der in der Region beginnt und über das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ins Ausland führte: Nach Stationen beim FSK Vollmarshausen und KSV Baunatal spielte er zuletzt in der nordmazedonischen ersten Liga bei Struga Trim & Lum. Kassel setzt damit auf einen zentralen Mittelfeldspieler mit Entwicklungspotenzial – und zugleich mit lokalem Bezug, der in der Endphase der Saison schnell funktionieren soll.

Bemerkenswert ist eine neue Zuständigkeit: Cheftrainer René Klingbeil arbeitet nun zusätzlich als kommissarischer sportlicher Leiter und verantwortet damit auch die Kaderanpassungen. „In kürzester Zeit“ seien wesentliche Weichen gestellt worden, so Klingbeil – Kassel geht mit der nun verschlankten Mittelfeldbesetzung in den Saisonendspurt.