KSV-Reserve überzeugt – Wabern jubelt spät

Die Verbandsliga Nord setzte an diesem Mittwoch ihre spannende Saison fort. Im oberen Tabellendrittel festigt sich Hessen Kassel II mit einem klaren Erfolg, während der TSV Wabern in der Schlussphase drei Punkte einfährt. Der OSC Vellmar setzt ein Ausrufezeichen, FSV Wolfhagen dagegen profitiert beim Schlusslicht von einem strittigen Strafstoß.

Durch einen souveränen 4:1-Erfolg gegen den direkten Tabellennachbarn aus Lichtenau behauptete Kassels Reserve Rang drei und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Hagemann, Kanat und Yigitoglu stellten früh die Weichen, ehe Boukhatem in der Schlussphase den verdienten Schlusspunkt setzte. Lichtenau, das durch Grosu nur Ergebniskosmetik betreiben konnte, rutschte nach der zweiten Saisonniederlage auf Platz sechs ab.

Big Points für Wabern

Wabern feierte dank eines späten Kopfballtores von Wendel den dritten Saisonsieg und kletterte auf Platz sieben. Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen, ehe eine Unachtsamkeit der Gäste die Entscheidung brachte. Eiterfeld/Leimbach steckt nach der Niederlage weiter im Tabellenmittelfeld fest und bleibt auf Rang elf. Klei/Hun/Doh in der Krise?

Der OSC Vellmar beendete jegliche Zweifel eindrucksvoll und schob sich nach dem klaren 4:0-Erfolg auf Rang neun vor. Agyekum und Kara stellten früh die Weichen, Porada und da Silva erhöhten nach der Pause gegen überforderte Gäste. Die SG Klei./Hun./Doh. blieb auch im sechsten Spiel schwach und rangiert nach der zweiten Pleite in Folge auf Platz zwölf.

Trotz Kampf puktlos