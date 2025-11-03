KSV-Reserve überrollt Hofbieber – Willingen siegt im Kellerduell

Nordhessische Teams mit gemischter Bilanz: Während KSV Hessen Kassel II ein Torfestival feiert, erkämpfen sich SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und der Lichtenauer FV Achtungserfolge. SG Calden/Meimbressen unterliegt trotz ordentlicher Leistung – SC Willingen sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Achtbare Nullnummer

Bei Dauerregen lieferten sich beide Teams ein intensives und schnelles Spiel, das letztlich torlos blieb. Nach dem Platzverweis gegen Steinbachs Brähler (66.) übernahm die SG das Kommando, scheiterte jedoch mehrfach an Keeper Puig oder dem Aluminium. Die Gäste zeigten auch in Unterzahl Moral und verteidigten das Remis über die Zeit. Mit 23 Punkten steht die SG auf Platz sieben, Steinbach bleibt Dritter (32 Punkte). Frühe Entscheidung

Der SC Willingen legte gegen den direkten Konkurrenten aus Vellmar einen Traumstart hin. Pack (8.) und Müller (10.) stellten früh auf 2:0, ehe Bott per Elfmeter (39.) den Endstand besorgte. Nach dem Wechsel verwalteten die Upländer das Ergebnis souverän und rückten mit 14 Punkten auf Rang 13 vor. Der OSC bleibt nach der neunten Saisonniederlage mit zwölf Zählern tief im Tabellenkeller. Enge Angelegenheit

Ein missglückter Rückpass von Weis nutzte Waberns Kuntz eiskalt zum Tor des Tages (22.). Calden drängte nach der Pause vehement auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach an Keeper Elgaz und am Aluminium. Wabern verdiente sich mit leidenschaftlicher Defensivarbeit den sechsten Saisonsieg und kletterte mit 22 Punkten ins Tabellenmittelfeld. Der Aufsteiger aus Calden bleibt bei 17 Punkten auf Rang elf und steckt im Abstiegskampf fest. Heimserie hält