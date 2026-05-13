KSV-Pflichtsieg ohne Glanz

Trotz schmaler Fußballkost vor allem während der ersten 45 Minuten verzeichneten die Hausherren bis zur Pause ein klares Chancenplus gegen die phasenweise gleichwertigen Hochstettener und auch das Eckenverhältnis sprach klar für die Stumpf-Truppe. Aber auch wenn der Halbzeitvorsprung verdient war, hatten die Jungs ihren Anhängern eine Menge an Wohlwollen abverlangt. Der zweite Abschnitt war dann aus KSV-Sicht durchaus ansehnlicher und führte mit fortgesetzter Spieldauer auch für eine zunehmende Feldhoheit der Nordsternler, die sich allerdings vornehmlich im Mittelfeld zeigte. Statt erinnerungswürdigen Torgelegenheiten waren lediglich einige Halbchancen erwähnenswert. Vor allem im Offensivspiel fehlte es den um den Klassenverbleib kämpfenden Ristucci-Schützlingen noch deutlicher an Gelegenheit und Durchschlagskraft und belagerten nur noch in der Nachspielzeit Erfolg versprechend das gegnerische Gehäuse.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Der Ball war keine 14 Sekunden im Spiel, als Jonas Stern eine Kopfballvorlage von Tim Hamm auf Lukas Eckert weiterleitete. Bei dessen Direktabnahme aus rund 25 Metern senkte sich das noch unverbrauchte Spielgerät über den Torhüter hinweg und schlug unter dem Querbalken zum 1:0 ein (1.). Wenig später köpfte Robin Schempf einen Eckball knapp übers FVH-Gehäuse (7.) und Stern ein Zuspiel von Hassan Hout am Dreieck vorbei (12.). Die Führung hätte Pavel Bagrets ausbauen können, der aber freistehend am reaktionsschnellen Hüter Michael Dürr scheiterte (19.). Nach einer knappen halben Stunde hatten sich die Blau-Weißen eine Ausgeglichenheit mit guten Tormöglichkeiten erkämpft. Zunächst zwang Tim Beni Keeper Christian Becker zu einer Faustabwehr (29.), dann köpfte Marius Merz am Pfosten vorbei (30.) und auch Yannik Wüst verfehlte mit einem 8-Meter-Schuss das KSV-Gehäuse (34.). Wenig später setzten dann die Hausherren einige offensive Akzente, die über das sonst schwache Niveau etwas hinwegtäuschten. Tim Hamm hatte aber Pech mit einem Lattentreffer (40,) und Bagrets blieb mit seinem Abschluss erneut zweiter Sieger gegen den prächtig parierenden Dürr (41.). Kurz vor dem Pausenpfiff bauten die Waldstädter den Vorsprung dann doch noch aus. Eckert setzte sich auf der linken Außenbahn energisch durch und brachte Hamm im dicht besiedelten Strafraum in Position, der im zweiten Anlauf aus acht Metern die Lücke zum 2:0 fand (44.).