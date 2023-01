Buran Sahin (mit dem Trikot) schließt sich dem KSV Pascha Spor an. – Foto: Verein

KSV Pascha Spor Krefeld verpflichtet Burhan Sahin Kreisliga B Kempen-Krefeld, Gruppe 2: Insgesamt verpflichtet der Tabellenführer im Winter fünf neue Spieler.

Der KSV Pascha Spor Krefeld führt zwar die Tabelle der Kreisliga B, Gruppe 2 im Kempen-Krefeld in der Winterpause an, hat aber das punktgleiche Thomasstadt Kempen dicht auf den Fersen. Für die zweite Saisonhälfte arbeitet der Verein aber massiv daran, am Ende den längeren Atem im Aufstiegsrennen zu haben. So hat der Verein nun am Wochenende gleich fünf Zugänge präsentiert.

Mit Ömer Celik und Murat Kiralp kommen zwei Spieler von Union Krefeld, Eren Yalcinkaya wechselt zudem von Marathon Krefeld zum KSV. Bis zum Samstag war Viktor Brakk von SuS Krefeld noch der Top-Transfer der Winterpause. Der 24-jährige Verteidiger hat in der laufenden Saison zehnmal für Spielsport auf dem Platz gestanden. "Ein super Mensch, zuverlässig und ein sehr guter Fussballer", lobt Spielertrainer Ercan Sendag. Burhan Sahin mit unfassbarer Quote in Rheinhausen Am Sonntag kam dann jedoch noch ein echter Königstransfer hinzu. Denn der KSV verpflichtete Burhan Sahin. Der 33-jährige Angreifer, der von 2014 bis 2022 für Teutonia St. Tönis gespielt hat, wechselte im Sommer zum OSC Rheinhausen in die Moerser Kreisliga A. Dort schoss er in 18 Spielen unfassbare 29 Tore, doch der Verein trennte sich jüngst von ihm, nachdem er bei einem Spiel mit einem Mitspieler und seinem Trainer aneinandergeraten war (wir berichteten hier). Nun hoffen sicherlich beide Seiten, dass Sahin auch für Pascha Spor Tore am Fließband schießt und wieder sportliche Themen im Vordergrund stehen - so wie das in St. Tönis auch der Fall war.