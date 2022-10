Ercan Sendag hat sich im Absprache mit dem Vorstand von vier Spielern getrennt. – Foto: F.E.

KSV Pascha Spor Krefeld trennt sich von sieben Spielern Kreisliga B Kempen-Krefeld, Gruppe 2: KSV leitet den Umbruch ein und schafft dennoch einen Kantersieg.

Der KSV Pascha Spor Krefeld hatte sich im Sommer namhaft verstärkt und auch keinen Hehl daraus gemacht, dass das Ziel der Aufstieg in die Kreisliga A sein soll. Sendag selbst war einer der Königstransfers (wir berichteten hier). Und sportlich läuft aktuell auch alles genau in diese Richtung. Nach elf Spielen hat das Team von Trainer Ercan Sendag 28 Punkte auf dem Konto und liegt damit in Gruppe 2 der Kreisliga B zwei Punkte vor dem SC St. Tönis IV und je drei vor Thomasstadt Kempen und dem TSV Bockum II, die allerdings auch ein Spiel weniger absolviert haben.

Was nach Frieden und Eintracht klingt, war aber offenbar nicht in jedem Bereich von der gewünschten Harmonie begleitet. Denn nun verkündet Spielertrainer Sendag, dass er sich in Absprache von dem Verein von gleich sieben Spielern getrennt hat. "Im Sinne des Vereins und der Mannschaft habe ich Kaan Ay, Mert Ay, Ugur Ay, Sadi Erdogan, Faruk Erdogan, Harun Incirci und Alperen Sari aussortiert. Der Erste Vorstandsvorsitzende Herr Esin steht zu 100 Prozent hinter dieser Philosophie. Es hat ein Umbruch stattgefunden, deswegen ist der Tabellenplatz nicht mehr primär für uns. Die genannten Spieler gehörten zu den Stammkräften der Mannschaft, so dass automatisch ein Leistungsabfall da sein wird. Aber wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die nicht nur sportlich, sondern auch sozial auf und neben dem Platz erfolgreich ist", betont Sendag. Kantersieg ohne die sieben Ausgemusterten