KSV mit verdientem Sieg im letzten Saisonheimspiel

Der Karlsruher SV hielt sich exakt an das Pfoschdeschuss-Orakel und schlug mit einer im Vergleich zu den letzten Partien verbesserten Performance den Hardtwald-Nachbarn mit dem vorausgesagten 3:1. Es war ein faires Aufeinandertreffen, bei dem es für keinen der Kontrahenten noch um wichtige Punkte ging. Dennoch wurde nichts abgeschenkt und um jeden Ball gekämpft, mal mit mehr oder weniger Intensität freilich. Letztlich kommt das Endresultat den Verhältnissen auf dem Platz recht nah.
Dei Hausherrn waren gleich gut im Spiel, die erste Torgelegenheit bot sich aber den Gästen, als Elvan Yalmanci aus zehn Metern das KSV-Tor verfehlte (9.). Danach bestimmten die KSV-ler das Geschehen und kamen zu häufigen Vorstößen in die gegnerische Gefahrenzone. So legte Lukas Eckert von der Torauslinie eine Kopfballchance für Robin Schempf auf, der aber knapp vorbei zielte (18.). Auch Tim Hamm fehlten bei seinem Abschluss einige Zentimeter (19.) gleich darauf klatschte FC-Keeper Mario Sema einen Distanzschuss von Dennis Bäuerle vor die Füße von Bjarne Waßmuth, der dann – von der Einschussgelegenheit überrascht - aus kurzer Distanz über die Kiste schoss (20.). Wenig später glänzte Hassan Hout mit einem typischen Dribbling bis zur Grundlinie und passte flach nach innen, wo Tim Hamm den Ball aus zwei Metern zum 1:0 über die Torlinie drückte (23.). Sofort nach dem Mittelanstoß eroberte sich Daniel Walz den Ball, lief ohne echte Gegenwehr durchs Mittelfeld und zog aus rund 28 Metern einfach mal mit der „schwachen“ linken Klebe ab. Als der Ball Sekundenbruchteile später zum 2:0 im Tordreieck einschlug, war ihm der Applaus für den ersten Saisontreffer sicher (24.). Nach etwa einer halben Stunde kam das Team von Marco Maier besser in die Begegnung und erarbeitete sich auch wenn auch eher ungefährliche Torannäherungen. Zuerst setzte Douglas Dos Santos den Ball bei einer Rechtsflanke Zentimeter am KSV-Pfosten vorbei (37.) und fünf Minuten später wurde sein 18-Meter-Schuss von Christian Becker vor der Torlinie abgefischt (42.).
Nach Wiederanpfiff zeigten sich die Gäste sogleich griffiger und es entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spielgeschehen. Zunächst aber verpassten es die Gastgeber den dritten Treffer nachzulegen: Sema parierte einen tollen Schuss von Waßmuth, den abgeprallten Ball drosch Eckert aus fünf Metern freistehend über den Kasten (59.). Kurz darauf aber nutzte Rüdi Hermann die sich einschleichende Sorglosigkeit der Gastgeber zum Anschlusstreffer. Auf der Außenbahn hatte man keinen Zugriff auf den Zuspieler und dem in der Mitte postierten Torschützen wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Mit einem trockenen Flachschuss neben den Pfosten zum 2:1 hatte Hermann sein Team plötzlich wieder herangebracht (63.). Die KSV-Tristesse dauerte allerdings nicht lange. In der 68. Minute hatte der FC 21-Keeper gegen Eckert noch prächtig reagieren und den erneuten Zweitore-Vorsprung verhindern können. Beim nächsten KSV-Angriff vermochte er allerdings den Flug des Balles nicht zu beeinflussen. Nach einem weiten Zuspiel aus der Abwehr lief Eckert fast bis zur Eckballfahne durch und flankte ungewöhnlich schnörkellos an den zweiten Pfosten. Dort musste sich Tim Hamm ziemlich strecken, um den Ball Richtung Tor zu befördern. Dass die Kugel dann aus drei Metern eher gemächlich als druckvoll hinter die Torlinie fiel, wird dem guten Auge des Torschützen zum 3:1 zugesprochen (69.). Das war es dann auch gewesen mit Torszenen. Die Verhältnisse im Mittelfeldgeplänkel blieben bis zum Schlusspfiff weitgehend ausgeglichen und die Torhüter waren so gut wie nicht gebraucht. Für Aufmerksamkeit sorgte allenfalls noch die Auswechselorgie in den letzten zwanzig Minuten mit schönen Szenen für ausscheidende verdiente Spieler. Zumindest dies wird länger in Erinnerung bleiben. Jetzt bringt noch den letzten Spieltag gesund über die Bühne und dann auf ein Neues in der nächsten Saison. Das gilt auch für die Truppe des FC 1921 (Dieter Brumm, Karlsruher SV).