KSV mit verdientem Sieg im letzten Saisonheimspiel

Der Karlsruher SV hielt sich exakt an das Pfoschdeschuss-Orakel und schlug mit einer im Vergleich zu den letzten Partien verbesserten Performance den Hardtwald-Nachbarn mit dem vorausgesagten 3:1. Es war ein faires Aufeinandertreffen, bei dem es für keinen der Kontrahenten noch um wichtige Punkte ging. Dennoch wurde nichts abgeschenkt und um jeden Ball gekämpft, mal mit mehr oder weniger Intensität freilich. Letztlich kommt das Endresultat den Verhältnissen auf dem Platz recht nah.

Dei Hausherrn waren gleich gut im Spiel, die erste Torgelegenheit bot sich aber den Gästen, als Elvan Yalmanci aus zehn Metern das KSV-Tor verfehlte (9.). Danach bestimmten die KSV-ler das Geschehen und kamen zu häufigen Vorstößen in die gegnerische Gefahrenzone. So legte Lukas Eckert von der Torauslinie eine Kopfballchance für Robin Schempf auf, der aber knapp vorbei zielte (18.). Auch Tim Hamm fehlten bei seinem Abschluss einige Zentimeter (19.) gleich darauf klatschte FC-Keeper Mario Sema einen Distanzschuss von Dennis Bäuerle vor die Füße von Bjarne Waßmuth, der dann – von der Einschussgelegenheit überrascht - aus kurzer Distanz über die Kiste schoss (20.). Wenig später glänzte Hassan Hout mit einem typischen Dribbling bis zur Grundlinie und passte flach nach innen, wo Tim Hamm den Ball aus zwei Metern zum 1:0 über die Torlinie drückte (23.). Sofort nach dem Mittelanstoß eroberte sich Daniel Walz den Ball, lief ohne echte Gegenwehr durchs Mittelfeld und zog aus rund 28 Metern einfach mal mit der „schwachen“ linken Klebe ab. Als der Ball Sekundenbruchteile später zum 2:0 im Tordreieck einschlug, war ihm der Applaus für den ersten Saisontreffer sicher (24.). Nach etwa einer halben Stunde kam das Team von Marco Maier besser in die Begegnung und erarbeitete sich auch wenn auch eher ungefährliche Torannäherungen. Zuerst setzte Douglas Dos Santos den Ball bei einer Rechtsflanke Zentimeter am KSV-Pfosten vorbei (37.) und fünf Minuten später wurde sein 18-Meter-Schuss von Christian Becker vor der Torlinie abgefischt (42.).