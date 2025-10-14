KSV lässt Punkte liegen.

Beim Karlsruher SV übte sich Coach Christian Stumpf bei der Mannschaftsaufstellung zwangsläufig und zum wiederholten Mal in Improvisation. Aus der Startelf des Vorsonntags standen ihm sechs Akteure nicht zur Verfügung. Dass sich dies dann auf den Spielfluss nicht positiv auswirkt, ist verständlich. Die sich vor allem im zweiten Abschnitt stetig steigernde Fahrigkeit und ein über weites Strecken fehlerbehaftetes Agieren gegen den Tabellenvorletzten lässt sich damit aber ebenso wenig erklären wie der Platzzustand oder die Schiedsrichterleistung. Einzig die engagiert und einsatzfreudig sich gegen eine Niederlage stemmenden Gastgeber taugen für die enttäuschten Anhänger als Argument. In der ersten Hälfte gab es es allerdings genügend Möglichkeiten, schon frühzeitig in Führung zu gehen. Hassan Hout mit einem 18-Meter-Schuss (15.), Jonas Stern mit einem Abschluss (16.) und die Direktabnahme von Dennis Bäuerle (21.) verfehlten jedoch jeweils nur knapp das DJK-Gehäuse. Als aber Lukas Eckert eine butterweiche Maßflanke von Tim Hamm mit einem Kopfball aus fünf Metern zum 0:1 verwandelte, schien alles wie geplant zu laufen (24.). Vier Minuten später dann aber die kalte Dusche, als man in kollektiver Kontaktlosigkeit weder Gegner noch Ball stellen konnte und Fridolin Eggert die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich umjubelt einhämmerte (28.). Als Bäuerle mit einem Supergeschoss knapp am Pfosten vorbei zielte (30.), sollte dies schon die letzte KSV-Gelegenheit vor der Pause gewesen sein. Stattdessen kamen die Durlacher immer stärker auf und wenig später brannte es im Gästestrafraum lichterloh. Mit Einsatz und etwas Glück wurde die Situation aber gerade noch gerettet (36.). Während der ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn kamen die Jungs vom Nordstern recht ordentlich ins Spiel und Hout zielte nach einem Doppelpass über die Latte (48.). Fast im Gegenzug war allerdings Hannes Maier nicht zu fassen, spitzelte den Ball dann aber knapp ins Aus (49.). Kurz darauf gingen die favorisierten Waldstädter erneut in Führung. Hout schnippelte quer hoch an den zweiten Pfosten, wo Robin Schempf aus vier Metern wuchtig zum 1:2 einlochte (52.) Kurz darauf setzte Tim Hamm einen Direktschuss hauchdünn neben den DJK-Kasten (59.). Dann hatte Bäuerle kein Glück, als sein Freistoßball von der Querlatte zurücksprang (61.). Zu diesem Zeitpunkt waren die KSV-ler trotz sich häufender Unsauberkeiten noch gut unterwegs, bis die Gastgeber von defensiven Unpässlichkeiten profitierten. Diego Foschi machte sich diese geschickt zu Nutze und überwand den KSV-Keeper mit einem Flachschuss zum 2:2-Ausgleich (66.). Die Schützlinge von Mehran Malekzadeh agierten fortan stetig selbstbewusster und bestimmten phasenweise, das Mittelfeldgeschehen, während sie sich den Angriffsversuchen der Gäste energischen Einsatz entgegensetzten. Auch wenn vieles Stückwerk war, was die Truppe vom Sportpark bot, gab es dennoch Gelegenheiten für das Siegtor. So scheiterte Bjarne Waßmuth mit seinem tollen Schuss am glänzend reagierenden Keeper Veith Spiertz (73.) und zehn Minuten später aus acht Metern an der eigenen Zieleinstellung (82.). Auch Malte Oldemeier war zu wenig konzentriert, um aus kurzer Distanz für Torjubel zu sorgen (88.). Diesen hätten sich bei einem überfallartigen Konter zuvor allerdings auch die Hausherren abholen können, wobei das Glück sich jedoch auf die Seite der Stumpf-Truppe schlug (81.). Am Ende feierten die DJK-ler trotzdem, während bei den Waldstädtern im kommenden Heimspiel gegen den Kreisliga-Absteiger FC Neureut Wiedergutmachung angesagt ist. (Hans-Dieter Brumm, Karlsruher SV).