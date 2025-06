KSV Kassel treibt Kaderplanung weiter voran

Stabilität zwischen den Pfosten

Der 24-jährige Weyand kam im Sommer 2023 nach Nordhessen und wurde nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der Rückrunde zu einem sicheren Rückhalt. In 15 Einsätzen in der Regionalliga Südwest blieb der Keeper fünfmal ohne Gegentor. KSV-Geschäftsführer Sören Gonther lobt: "Jonas hat in der Rückrunde enorme Sicherheit ausgestrahlt und damit Spiele für uns entschieden. Er ist ein talentierter junger Spieler mit viel Entwicklungspotenzial."