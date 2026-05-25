KSV Hessen Kassel verstärkt sich Eric Fuchs erhält Vertrag bis 2027 von red · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser

Eric Fuchs (li.) kommt neu zu den Löwen. Im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (re.) – Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und sichert sich die Dienste eines vielversprechenden Offensivspielers aus der Region. Eric Fuchs wechselt vom FC Ederbergland zu den Nordhessen und unterschreibt zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich das Arbeitspapier automatisch um ein weiteres Jahr verlängern.

Der offensive Mittelfeldspieler zählt zu den auffälligsten jungen Akteuren seines bisherigen Vereins. In der laufenden Spielzeit machte der Nachwuchsspieler insbesondere mit seinen Leistungen in der Liga auf sich aufmerksam. In 25 Punktspielen gelangen ihm 16 Treffer. Hinzu kommen drei Einsätze im Hessenpokal, in denen er ebenfalls einmal erfolgreich war. KSV-Sportdirektor Tobias Damm sieht im Neuzugang großes Potenzial für die kommenden Jahre. „Mit seiner technischen Qualität, Spielintelligenz und hohen Einsatzbereitschaft zählt Eric zu den spannendsten jungen Talenten in unserer Region. In den vergangenen Spielzeiten konnte er insbesondere durch konstante Leistungen, Entwicklungspotential und seine professionelle Einstellung überzeugen“, erklärt Damm.

Beim KSV soll Fuchs den nächsten Schritt seiner Laufbahn gehen. Die Nordhessen verweisen dabei auf die Bedingungen innerhalb des Vereins. Neben der ersten Mannschaft in der Regionalliga Südwest bietet auch die U23, die in der kommenden Saison in der Hessenliga antritt, jungen Spielern eine Plattform zur weiteren Förderung. „Eric bringt viele Eigenschaften mit, die perfekt zu unserer sportlichen Ausrichtung passen. Er ist ein junger Spieler mit großem Potential, der bereit ist, den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu gehen. Wir freuen uns sehr, ihn künftig in unseren Farben zu sehen“, so Damm weiter.