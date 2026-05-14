KSV Hessen Kassel trennt sich von den verdienten Spielern

– Foto: Getty Images, Darmstadt 98

Der KSV Hessen Kassel wird sich von den beiden Spielern Lukas Rupp und Yannick Stark trennen. Die beiden auslaufenden Verträge mit den beiden erfahrenen Spielern werden nicht verlängert.

Es geht jetzt jedoch darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Kaderstruktur, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und mittelfristige Ziele müssen im Einklang stehen.

Beide Spieler, Lukas Rupp und Yannick Stark waren in der abgelaufenen Spielzeit wichtige Leistungsträger und haben der Mannschaft mit ihrer Erfahrung, Professionalität und Persönlichkeit wertvolle Impulse gegeben. Die Vereinsverantwortlichen haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.

Mit ihrer Erfahrung haben sie nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch jüngeren Spielern Orientierung und Unterstützung gegeben.

Sportdirektor Tobias Damm erklärt hierzu: „Lukas und Yannick waren auf und neben dem Platz wichtige Persönlichkeiten, die Verantwortung übernommen und die Entwicklung des Teams in dieser Saison maßgeblich mitgetragen haben.

Der anstehende personelle Umbruch ist Teil der zukünftigen sportlichen Ausrichtung des Vereins. Solche Veränderungen gehören zum Fußball, ändern jedoch nichts an der großen Wertschätzung gegenüber den beiden Spielern und ihren Leistungen für unseren Verein.“

Mit Blick auf die Kaderplanung für die kommende Saison ergänzt Damm: „Wir befinden uns aktuell in intensiven Gesprächen und arbeiten mit Hochdruck an der Zusammenstellung des neuen Kaders für die Saison 2026/27. Unser Ziel ist es, eine hungrige, entwicklungsfähige Mannschaft zu formen, die sich mit dem KSV identifiziert und den eingeschlagenen Weg konsequent mitgeht. In den kommenden Wochen werden wir weitere Entscheidungen kommunizieren und die nächsten sportlichen Schritte vorstellen.“

Vorstandssprecher Karsten Crede ordnet die Entscheidung zudem wirtschaftlich und sportlich ein: „Wir müssen die aktuelle Situation gesamtheitlich betrachten: Aufwand und Ertrag stehen derzeit nicht in angemessenem Verhältnis. Wir haben in der letzten Saison Platz 9 erreicht und werden diese Saison auf einem ähnlichen Tabellenplatz abschließen. Die Kosten des Kaders passen nicht zu den Ergebnissen und unseren Ambitionen. Deshalb haben wir eine sportliche Bewertung vorgenommen und entschieden, den Kader gezielt zu verjüngen und eine klare Führungsstruktur zu etablieren.

Dabei gilt es, wirtschaftliche Vernunft und sportliche Entwicklung in Einklang zu bringen, um den KSV Hessen Kassel nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen. Das gilt sowohl für die Mannschaft, als auch für den Verein insgesamt, den wir finanziell und organisatorisch substanziell stärken wollen.