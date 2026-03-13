KSV Hessen Kassel ordnet sportliche Führung neu

Der KSV Hessen Kassel hat wichtige Personalentscheidungen für die sportliche Ausrichtung des Vereins getroffen. Tobias Damm kehrt als Sportdirektor zu den Nordhessen zurück und übernimmt ab sofort die Gesamtverantwortung im sportlichen Bereich. Gleichzeitig verlängerte der Regionalligist den Vertrag mit Sportkoordinator Mirko Dickhaut vorzeitig bis zum 30. Juni 2028.
Mit der Rückkehr Damms gewinnt der Verein eine vertraute Persönlichkeit zurück. Der ehemalige Löwen-Stürmer soll künftig nicht nur die strategische Entwicklung des sportlichen Bereichs steuern, sondern auch das Scouting sowie die Arbeit im Nachwuchs- und Frauenfußball verantworten. Dickhaut bleibt weiterhin zentral in die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft eingebunden und soll zudem die Verzahnung zwischen den Nachwuchsteams – insbesondere U23 und U19 – und der ersten Mannschaft weiter vorantreiben.
Vorstandssprecher Karsten Crede betonte die Bedeutung der Personalentscheidungen für die Zukunft des Vereins. „Mit der Rückkehr von Tobias Damm und der Vertragsverlängerung von Mirko Dickhaut setzen wir bewusst auf Kontinuität und Kompetenz“, erklärte Crede. Beide Verantwortlichen verfügten über große Erfahrung und eine starke Vernetzung in der nordhessischen Fußballlandschaft, was insbesondere im Bereich der Talentförderung von Vorteil sei.
Auch Damm selbst sieht in seiner Rückkehr eine neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr, wieder Teil der Löwenfamilie zu sein“, sagte der neue Sportdirektor. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit werde darin liegen, das regionale Scouting zu stärken und talentierte Spieler frühzeitig an den Verein zu binden.
Gemeinsam mit Cheftrainer René Klingbeil, dessen Vertragsverlängerung bereits zuvor bekanntgegeben worden war, bildet das Duo künftig die sportliche Führung des Vereins. Der KSV setzt damit auf langfristige Kontinuität und eine klare Aufgabenverteilung in der sportlichen Leitung.