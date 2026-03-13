KSV Hessen Kassel ordnet sportliche Führung neu

Starkes Duo für sportliche Weiterentwicklung beim KSV zuständig: Mirko Dickhaut (2.v.l.) und Tobias Damm (3.v.l.) im Bild mit Karsten Crede (1.v.l.) und Daniel Bettermann (re.). – Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel hat wichtige Personalentscheidungen für die sportliche Ausrichtung des Vereins getroffen. Tobias Damm kehrt als Sportdirektor zu den Nordhessen zurück und übernimmt ab sofort die Gesamtverantwortung im sportlichen Bereich. Gleichzeitig verlängerte der Regionalligist den Vertrag mit Sportkoordinator Mirko Dickhaut vorzeitig bis zum 30. Juni 2028.

Mit der Rückkehr Damms gewinnt der Verein eine vertraute Persönlichkeit zurück. Der ehemalige Löwen-Stürmer soll künftig nicht nur die strategische Entwicklung des sportlichen Bereichs steuern, sondern auch das Scouting sowie die Arbeit im Nachwuchs- und Frauenfußball verantworten. Dickhaut bleibt weiterhin zentral in die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft eingebunden und soll zudem die Verzahnung zwischen den Nachwuchsteams – insbesondere U23 und U19 – und der ersten Mannschaft weiter vorantreiben.

Vorstandssprecher Karsten Crede betonte die Bedeutung der Personalentscheidungen für die Zukunft des Vereins. „Mit der Rückkehr von Tobias Damm und der Vertragsverlängerung von Mirko Dickhaut setzen wir bewusst auf Kontinuität und Kompetenz“, erklärte Crede. Beide Verantwortlichen verfügten über große Erfahrung und eine starke Vernetzung in der nordhessischen Fußballlandschaft, was insbesondere im Bereich der Talentförderung von Vorteil sei.