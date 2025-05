KSV Hessen Kassel: Frischer Wind im Frauen- und Juniorinnen-Fußball

Am Dienstagabend (20.05.25) fand unter Leitung der aktuellen Cheftrainerin der KSV-Damen-Hessenliga Mannschaft Lisa Lattermann, ein Infoabend für aktuelle Spielerinnen und deren Eltern, sowie für interessierte Eltern und Spielerinnen der Jahrgänge 2009 bis 2012 statt, in dem über den Stand der aktuell laufenden Planungen für die kommende Spielzeit 2025/2026 informiert wurde.

Ebenso wurde an diesem Abend auch über eine kurzfristige Änderung bei der Betreuung der C-Juniorinnen-Mannschaft informiert, die am kommenden Samstag (24.05.25 - 11 Uhr) ihr letztes Spiel in der Gruppenligasaison 2024/2025 bestreiten wird. Nachdem der Verein darüber informiert wurde, dass die bisherigen Übungsleiterinnen Annalena Poznanski, Ayca Ayaz und Marigona Zani ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen werden, erklärten sich der neue Koordinator Sport der Frauen- und Mädchenabteilung Alessandro Cyris sowie der Sportvorstand des KSV, Sören Gonther, bereit, die Betreuung der C-Juniorinnen für das letzte Spiel der Saison und darüber hinaus auch für das am 15. Juni stattfindende Hessenpokalfinale zu übernehmen, um die Mannschaft bei der Erreichung ihrer sportlichen Ziele in dieser Spielzeit zu unterstützen.

Auf diesem Wege möchten wir uns bei den jetzt ausgeschiedenen Übungsleiterinnen für ihren Einsatz und ihr Engagement in der Vergangenheit bedanken und wünschen ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg.

Des Weiteren ist die KSV-Frauen- und Mädchenfußball-Abteilung selbstverständlich weiterhin auf der Suche nach Spielerinnen, die die Mannschaften für die kommende Spielzeit quantitativ und natürlich auch qualitativ verbessern möchten. Für den Juniorinnenbereich ist ein weiteres Probetraining für den 02.06.25 von 18.30 Uhr bis 20 Uhr angesetzt, das auf dem Kunstrasenplatz (F-Platz) an den Giesewiesen stattfinden und von den Interimstrainern Cyris und Gonther, der aktuellen Damentrainerin Lisa Lattermann, sowie vom neuen Trainerteam der B-Juniorinnen Krause/Krull betreut wird. Wir freuen uns auf euer Kommen.